Generalversammlung Die «Tälläbuebä» blicken auf ein schwieriges Vereinsjahr zurück Der Jodlerklub hat seine Proben nun wieder aufgenommen und bereitet sich auf das Jodlerfest in Andermatt vor.

Der grosse Wunsch der «Tälläbuebä», wieder wie am Jodlerfest in Horw auftreten zu können. Bild: Robi Kuster (Horw, 30. Juni 2019)

Man wusste es zwar schon lange, dass Corona den Gesang stark einschränken würde. Dass die schwierige Situation aber nun schon über zwei Jahre dauern sollte, hätte anfänglich wohl niemand gedacht. Wie der neue Präsident der «Tälläbuebä» Marco Traxel meinte, sei es ein ständiges Auf und Ab gewesen. Trotzdem trafen sich am 28. Januar rund 20 Vereinsmitglieder zur ordentlichen 84. GV in der Krone von Attinghausen.

Die Auftritte waren rar und die Proben mussten wegen Corona immer wieder unterbrochen werden. Einziger Höhepunkt sei das Herbstkonzert vom 31. Oktober in der Pfarrkirche St.Martin in Altdorf gewesen, welches grossen Anklang gefunden hätte. Andere Auftritte, wie das Sechseläuten in Zürich oder die Jodlermesse am Bettag im Bruder Klaus, mussten fallen gelassen werden. Nun hoffen die «Tälläbuebä», dass es dieses Jahr klappt.

Jodlerabend soll dieses Jahr im November stattfinden

Unter den gegebenen Umständen musste auch die Kasse in beiden Coronajahren einen Verlust verbuchen. Der beliebte Chlausabend mit allen Ehren-, Frei- und Aktivmitgliedern konnte nur im kleinen Rahmen mit den Aktiven durchgeführt werden und gesungen wurde meistens mit gebührenden Abständen. Wahrlich keine angenehme Situation. Marco Traxel meinte, er habe wohl den kürzesten Jahresbericht in der Geschichte der «Tälläbuebä» schreiben müssen. Trotzdem blickte er mit Zuversicht der Zukunft entgegen und forderte die Anwesenden dazu auf, neue Sänger zu suchen, denn mit lediglich 17 Aktiven sei der Jodlerklub an der unteren Grenze angelangt. Man habe mit Corina Ferrari eine hervorragende Dirigentin und die Pandemie neige sich hoffentlich langsam dem Ende zu. Der Vorstand bleibe im kommenden Vereinsjahr unverändert.

Rückblickend gedachten die «Tälläbuebä» ihrem verstorbenen ehemaligen Sänger Bärti Widmer. Anstelle des üblichen Jodlerabends Anfang Jahr möchten die «Tälläbuebä» ihren Jodlerabend mit einem Gastklub am zweiten Wochenende im November, also am 12. November, durchführen.

Der Jodlerklub bereitet sich auf das Jodlerfest in Andermatt vor

Nach der verlängerten Festtagspause werden die Proben mit 2G-plus wieder aufgenommen, um sich auf das kommende Jodlerfest in Andermatt vorzubereiten. Dort gedenke man auch ein Festzelt zu führen, vorausgesetzt, dass dann die Pandemie Geschichte sei. Die Generalversammlung endete ohne Eingangs- und Schlusslied, dafür mit dem kameradschaftlichen Zusammensein und dem Austausch von Jodlerneuigkeiten.