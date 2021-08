Generalversammlung FC Schattdorf blickt auf erfolgreiches Jahr zurück Erneut unter freiem Himmel fand die 88. Generalversammlung des FC Schattdorf statt. Marino Britschgi wurde zum Freimitglied gewählt.

Auf dem Sportplatz Grüner Wald ging die GV des FC Schattdorf über die Bühne. Bild: PD

Rund 50 der über 600 Mitglieder des FC Schattdorf fanden sich am Freitag, 20. August, zur 88. Generalversammlung auf dem Sportplatz Grüner Wald ein. Coronabedingt fand die GV erneut unter freiem Himmel statt, wobei die Mitglieder auf den Tribünenplätzen und der Vorstand auf dem Feld Platz nahmen. Vereinspräsident René Deplazes blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Er hob dabei insbesondere die zahlreichen Erfolge hervor und würdigte dabei im Speziellen die Leistungen der 1. Mannschaft (Aufstieg 2. Liga interregional), 2. Mannschaft (Aufstieg 4. Liga), Senioren (CH-Cupsieger), Junioren A (2. Platz Youth League) und Junioren C (Aufstieg Youth League) sowie die Besetzung des Clubhauses mit dem neuen Wirtepaar Erwin und Frieda Poletti.

Deplazes bedankte sich auch bei allen involvierten Personen, die auch im zweiten Jahr der noch immer anhaltenden Coronakrise mit viel Verständnis und Entgegenkommen reagierten. Es sei erfreulich zu sehen, dass sich Rot-Schwarz auch in schwierigen Zeiten auf seine Grundpfeiler, seine Mitglieder und Sponsoren, verlassen könne. Das sei nicht selbstverständlich und werde sehr geschätzt; denn mit dem Wegfall zahlreicher wesentlicher Einnahmequellen (Grümpelturnier, Fasnacht, Wettspielbetrieb, Clubhaus) sei man umso mehr auf zuverlässige und treue Unterstützer angewiesen. Präsident Deplazes, der die abwesende Finanzchefin Claudia Gisler vertrat, konnte gerade auch deswegen ein in Zeiten von Corona zufriedenstellendes Vereinsergebnis präsentieren.



Mitgliederbeiträge angepasst

Im Anschluss an die Ressortberichte stellten sich die Vorstandsmitglieder René Deplazes (Präsident), Iwan Herger (Juniorenobmann) und Reto Infanger (Chef Infrastruktur) für zwei weitere Jahre und René Gnos für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Sie alle wurden einstimmig wiedergewählt. Eine Anpassung erfuhren sodann die Mitgliederbeiträge. Diese wurden aus administrativen Gründen ebenfalls einstimmig so angepasst, dass pro Kategorie (Aktive; Junioren) keine unterschiedlichen Beitragshöhen mehr bestehen. Der Mitgliederbeitrag bei den Aktiven (inkl. Senioren) beträgt damit 260 Franken, jener der Junioren (11er- und Kinderfussball) 180 Franken, wobei zukünftig die bisher gewährte Reduktion bei mehreren Junioren aus derselben Familie aus administrativen Gründen ebenfalls entfällt.



Im Rahmen der Ehrungen schlug der Vorstand Marino Britschgi als neues Freimitglied vor. Britschgi ist seit über 15 Jahren Betreuer, Trainer sowie Coach und habe sich die Auszeichnung dadurch redlich verdient. Mit einem kräftigen Applaus bestätigte die Versammlung die Wahl des neuen Freimitglieds.

Ralph Bomatter (links) und René Deplazes (rechts) begrüssen Marino Britschgi als neues Freimitglied. Bild: PD

Zweite Phase des Kunstrasen bis Ende 2021 vollendet

Iwan Bissig informierte seitens des Projektteams Kunstrasen sodann über die Fertigstellung der Phase 2, mit welcher am Ostende des Fussballplatzes Grüner Wald ein Materialgebäude erstellt, in Rücksprache mit dem Amt für Forst und Jagd diverse Bäume gerodet und der in die Jahre gekommene Zaun instand gestellt werden soll. Diese Arbeiten sollen per Ende 2021 vollendet sein. Abgerundet wurde die 88. Generalversammlung sodann mit einem speziellen Dank an Bärti Walker, der dem FC Schattdorf zusammen mit seinem Zwillingsbruder und Ehrenmitglied Sepp Walker seit nunmehr 65 Jahren die Treue hält und regelmässig auf dem Sportplatz Grüner Wald anzutreffen ist. (pd/RIN)