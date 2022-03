Generalversammlung Grosse Erfolge für den Erstfelder Radnachwuchs Der Velo-Moto-Club Erstfeld hat an der Generalversammlung seine erfolgreichen Athletinnen und Athleten geehrt. Petra Tresch wurde als Aktuarin neu in den Vorstand gewählt.

Bei den geehrten Sportlerinnen und Sportlern herrscht grosse Freude (von links): der siebenfache Bahnweltmeister Bruno Risi, Lorena Leu, die abtretende Aktuarin Janine Herger, Elena Frei, die neue Aktuarin Petra Tresch, der Präsident Walti Tresch, Giorgia und Augusto Restivo. Bild: PD

Zur Generalversammlung des Velo-Moto-Clubs (VMC) Erstfeld durfte der Präsident Walti Tresch 45 Mitglieder willkommen heissen. Speziell begrüsste er die Gäste vom SRB-Uri sowie der Patensektion VMC-Silenen. In seinem elften Präsidialjahr konnte Walti Tresch von viel Erfreulichem berichten. Wie der Verein schreibt, feierten die Radsportlerinnen und Radsportler verschiedene Siege und Podestränge: so zum Beispiel am Energie-Uri-Cuprennen sowie an kantonalen, Innerschweizer, Schweizer und Europameisterschaften. Zu den Highlights gehörten die Energie-Uri-Cuprennen, das Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen, das Bikerennen in Silenen Selderboden und der grosse Empfang von Linda Indergand, die an der Olympiade die Bronzemedaille gewonnen hat. Gut angekommen sei auch der erstmals organisierte Rennfahrerhock zum Austausch von Ideen. Leider musste von drei verstorbenen Mitgliedern Abschied genommen werden. Ihnen wurde in einer Schweigeminute gedacht.

Die Sportlerinnen und Sportler berichteten mit Videopräsentationen von ihren Erfolgen. Mattia Frei, Julian und Elina Tresch, Andreas, Fion und Josias Wicki und Jill Nietlispach waren an den Energie-Uri-Cuprennen, den kantonalen und nationalen Rennen auf der Strasse und an Bikerennen für den VMC Erstfeld dabei. Die zwei Jüngsten Nik Birchler und Nico Tresch konnten an den Energie-Uri-Cuprennen und Kantonalmeisterschaften in der U11-Kategorie Erfahrungen sammeln.

Erfolge in den Kategorien U15 und U19

Einige Sportlerinnen und Sportler wurden auch an der Urner Sportlerehrung in Altdorf geehrt. Bei der U15-Kategorie waren dies Augusto und Giorgia Restivo sowie Elena Frei. Augusto wurde Innerschweizer Meister im Bike sowie im Strassenrennen, war der erfolgreichste Nachwuchsfahrer auf der offenen Rennbahn in Oerlikon und wurde Dritter an der Strassen-Schweizer-Meisterschaft. Seine Schwester Giorgia gewann viele Rennen, wurde Innerschweizer und Schweizer Meisterin auf der Strasse und Zweite an der Innerschweizer Bike-Meisterschaft. Elena Frei brillierte an vielen Bikerennen und erkämpfte sich bei ihrem ersten internationalen Einsatz an der Europameisterschaft in Pila in Italien im Country Rennen und Eliminator zweimal die Silbermedaille. Sie wurde auch Innerschweizer Bike-Meisterin und Dritte im Gesamtklassement des Proffix Swiss Bike Cup.

Bei den U19-Juniorinnen und -Junioren waren Lorena Leu und Sven Gerig erfolgreich. Sven Gerig brillierte an den Proffix Swiss Bike Cup von Gstaad, Gränichen und Savognin und wurde Fünfter des Cups. Am Junioren-Weltcuprennen in Marseille wurde er als bester Schweizer Zehnter. Lorena Leu hat international an Strassen-, Bike- und Bahnrennen teilgenommen. Gute Leistungen zeigte sie an den Weltcup-Bikerennen in Heiming und Nove Mesto sowie am 3-Tage-Strassenrennen in Österreich. Leider hatte sie an der Strassen-Europameisterschaft in Trentino in Italien einen Sturz. An der Bahn-Europameisterschaft in Apeldoorn wurde sie im Madison, Eliminator und Omnium eingesetzt und erreichte den neunten Platz.

Auch im kommenden Jahr stehen viele Rennen an

Rolf Infanger wies einen Kassabericht mit einem leichten Minus im 2021 vor. Das Budget 2022 sei ausgeglichen und der Jahresbeitrag konnte wie bisher auf 20 Franken belassen werden. Es gab keine Neueintritte im 2021 und der Mitgliederbestand ist von 221 auf 213 Mitglieder gesunken. Petra Tresch löst Janine Herger im Vorstand als Aktuarin ab. Der Beisitzer Damian Birchler wurde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Weiter für ein Jahr im Amt bestätigt wurden der Fähnrich Gustav Schuler und die beiden Rechnungsrevisoren Jürg Sommer und Gery Risi.

Im kommenden Jahr werden die Sportlerinnen und Sportler an allen SRB-Uri-Veranstaltungen teilnehmen. Am Energie-Uri-Cuprennen in Amsteg sind die Erstfelder am fünften Rennen als Helfende im Einsatz. Am 26. Mai findet das Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen und am 10. September das Bikerennen in Silenen Selderboden statt. Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer werden an Strassen-, Bahn- und Bikerennen gemäss dem Programm der IG Radsport Uri teilnehmen. Auch ein Bahnrennen in Grenchen und in Oerlikon werden sie besuchen.