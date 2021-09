Generalversammlung Nach einem schwierigen Vereinsjahr: Insieme Uri mobilisiert neue Kräfte Im Vorstand von Insieme Uri ersetzen Ruth Imholz und Dora Kaufmann die langjährigen Vorstandsmitglieder Monika Hasler und Trudi Rothenbühler.

Die abtretenden Vorstandsmitglieder Trudi Rothenbühler, Monika Hasler, Präsidentin Anita Epp und die neu gewählten Ruth Imholz, Dora Kaufmann und Osi Ziegler (v. l.). Bild: Georg Epp (Schattdorf, 2.September 2021)

Verbandspräsidentin Anita Epp-Gabriel freute sich, mit rund sechs Monaten Verspätung 52 Vereinsmitglieder und Gäste zur 51. ordentlichen Generalversammlung zu begrüssen. In ihrem umfassenden Jahresbericht meinte sie einleitend: «Unser Jubiläumsjahr wurde zum Coronajahr. Die ganzen Vereinsaktivitäten wurden im vergangenen Vereinsjahr 2020 ab Mitte März von einem Tag zum anderen in einen Stillstand versetzt.»

Maximal 20 Prozent der üblichen Dienstleistungen der Insieme Uri konnten noch angeboten werden – dies war im Jubiläumsjahr «50 Jahre Insieme Uri» besonders hart. Das vorgesehene Jubiläumsfest, ein geplantes Begegnungsfest mit der Urner Bevölkerung, wurde auf dieses Jahr verschoben und schliesslich definitiv abgesagt. Am 3. September 2020 konnte in ganz kleinem Rahmen die Jubiläumsgeneralversammlung nachgeholt werden, aber ohne Essen, ohne Jubiläumstorte, ohne Gäste und ohne Unterhaltung. Im umfassenden Jahresbericht wird so richtig klar, welch unglaubliche Leistung die Vorstandsmitglieder und die vielen Betreuerinnen und Betreuer im vergangenen Vereinsjahr trotzdem geleistet haben.

Rückschlag von fast 15'000 Franken

Auch finanziell war es für den Verein ein besonders schwieriges Jahr: Die abtretende Finanzchefin Monika Hasler musste im Coronajahr einen Rückschlag von 14'528 Franken verkünden. Der Dienstleistungsaufwand war zwar wesentlich kleiner, aber viele Auslagen konnte man trotz Corona nicht vermeiden und die Vorbereitungsarbeiten zum geplanten Jubiläum waren auch nicht gratis.

Der Rücktritt zweier langjähriger Vorstandsmitglieder wurde an der diesjährigen GV verkündet. Monika Hasler, die für das Sekretariat, Buchhaltung und Finanzen verantwortlich war, und Trudi Rothenbühler, welche die Entlastungsdienste unter sich hatte, waren beide 10 ½ Jahre für Menschen mit geistiger Behinderung im Einsatz.

Die Versammlung zeigte sich erleichtert, dass für die offenen Stellen neue Kräfte gefunden wurden. Für das Sekretariat/Finanzen wurde Ruth Imholz aus Erstfeld einstimmig gewählt, sie hat bereits Arbeiten ihres Ressorts übernommen. Für das Ressort Entlastungsdienste konnten sogar zwei neue Personen gefunden werden. Einstimmig und mit Applaus gewählt wurden Dora Kaufmann aus Flüelen und Osi Ziegler von Bürglen. Beide bringen beste Voraussetzungen mit, Dora Kaufmann wird im Vorstand Einsitz nehmen. Mit grossem Dank für weitere zwei Jahre wiedergewählt wurden Präsidentin Anita Epp-Gabriel und Helen Gisler-Rüesch des Elterntreffs und Dornröschenclubs. Nicht im Wahlturnus standen Silvia Walker (Ressort Ferien), Irene Tresch (Ressort Freizeitgruppe) und Rita Gisler Huber (Ressort Wellness).

Lob aus der Gesundheits- und Sozialdirektion

Die Grüsse der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion überbrachte Christoph Schillig. Er zeigte sich beeindruckt, wie Insieme Uri unter schwierigen Umständen nach wie vor bestens funktioniere und einen wertvollen und guten Job im Kanton Uri leistet. Mit einer Jubiläumstorte (50 + 1 Jahr) beendete man am Schluss der Versammlung nach Nachtessen die Jubiläumsaktivitäten definitiv. Mit Dankesworten an alle Unterstützer und mit der Hoffnung auf bessere Zeiten schloss Anita Epp eine gelungene Generalversammlung.