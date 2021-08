Generalversammlung Nach Fusion: Der neue Sportverein Amsteg ist gut gestartet Im November 2020 haben der Turnverein und der Skiclub zum Sportverein Amsteg fusioniert. Nach schwierigem Vereinsjahr ging nun die erste Generalversammlung über die Bühne.

Weil der neu gegründete Sportverein Amsteg ihre erste Generalversammlung auf keinen Fall brieflich abhandeln wollte, freute man sich am Freitag, 27. August, riesig, in der Turnhalle Amsteg erstmals zu tagen. Nach feinem Nachtessen und geselligem Zusammensein begrüsste Präsidentin Melanie Fedier 36 Vereinsmitglieder zur ersten GV.

Der motivierte Vorstand des Sportvereins Amsteg; von links: Michi Gnos, Andrea Herger, Gaby Jauch, Fabian Jauch, Präsidentin Melanie Fedier, Roland Tresch und Fabienne Fedier. Bild: Georg Epp (Amsteg, 27. August 2021)

Die Coronapandemie verhinderte viele geplanten Anlässe, man freute sich aber, am 15. August den Traditionsanlass «Spiel und Spass mit Familie» bei schönstem Sommerwetter erfolgreich über die Bühne gebracht zu haben. Im eher mageren Vereinsjahr nutzte der Vorstand die Zeit, die Zusammenführung im Detail zu optimieren und ein neues Vereinslogo zu kreieren.

26 begeisterte JO-Kinder trotz weniger Skitagen

JO-Chef Michi Gnos berichtete in seinem Jahresbericht im Detail über das turbulente JO-Jahr. 26 begeisterte Kinder starteten im Dezember das JO – Turnen mit viel Vorfreude auf die geplanten Skitage. Aus bekannten Gründen konnte schlussendlich aber nur der erste und der vierte Skitag realisiert werden, auch das Club- und Kinderskirennen konnten nicht stattfinden. Er bedankte sich beim JO-Leiterteam, aber auch bei den Eltern, die die Arbeit des Skiclubs sehr schätzten. Die Hoffnung sei gross, dass die nächste JO-Saison wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann.

Über ein ähnlich schwieriges Turnerjahr berichtete die Abteilungsleiterin Gaby Jauch. Kurz nach der Fusionsversammlung im November musste der komplette Turnbetrieb für lange Zeit eingestellt werden. Man organisierte sich privat Laufen zu zweit mit Abstand. Mit viel Freude durfte als Erstes die Jugi wieder neu starten, der Jugitag und der Stäger Dorflauf musste aber abgesagt werden. Bei der Mädchenriege wurde nach fünf Jahren die Hauptleiterin Valeria Meyer durch Eliane Herger und Michelle Tresch abgelöst. Der Neustart bei den Erwachsenen verlief etwas harzig, kurz vor den Sommerferien war es schwierig, Mitglieder fürs Mitturnen zu motivieren.

Nach der Zusammenführung sind es 315 Vereinsmitglieder

Nach der Zusammenführung zum Sportverein Amsteg zählt man total 315 Mitglieder, nämlich 74 Aktivmitglieder (+3), 72 JO-/Jugi-Mitglieder, 19 Ehrenmitglieder, 20 Freimitglieder, 46 Passivmitglieder und 84 Gönner. Kassier Roland Tresch präsentierte erfreuliche Zahlen. Weil sehr viele Anlässe nicht durchgeführt werden konnten, gab es Mehreinnahmen von 17'526 Franken. Das aktuelle Vermögen beträgt neu 71'635 Franken. Mit der Hoffnung, mindestens mehr Anlässe durchführen zu können, wird fürs kommende Vereinsjahr ein Minus von 13'000 Franken budgetiert.

Speditiv leitete Präsidentin Melanie Fedier die erste Vereinsversammlung des Sportvereins Amsteg. Bild: Georg Epp (Amsteg, 27. August 2021)

Wahlen waren keine traktandiert, an der Fusionsversammlung wurde der Vorstand wie folgt bestimmt: Präsidentin Melanie Fedier, Roland Tresch (Finanzen), Andrea Herger (Administration), Gaby Jauch (Leitung Turnen), Michi Gnos (Leitung Skifahren), Fabienne Fedier (Materialwartin) und Thomas Jauch (Beisitzer). Als Rechnungsrevisoren amten Thomas Jauch und Hubert Scheiber. Ab der nächsten GV 2022 wird auch wieder eine Jahresmeisterschaft durchgeführt. In Rekordzeit von lediglich 30 Minuten wurde die Geschäftsliste erledigt, sodass genügend Zeit verblieb, beim Dessert nochmals zu fachsimpeln und Kameradschaft zu pflegen. Man hofft, die verbliebenen Aktivitäten im Jahresprogramm wie der Clubjass am 24. September, Freiwilliger Einsatz am 25. September und der «Chlausabend» am 3. Dezember durchführen zu können.