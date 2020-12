Generalversammlung Not macht erfinderisch: Die Spielgruppe Altdorf blickt auf ein intensives Jahr zurück Auf den «Lockdown» im vergangenen März zeigten sich die Spielgruppenleiterinnen kreativ. Die Spielgruppe Altdorf ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Mitglied im Vorstand.

(pd/RIN) Kathrin Regli liess an der GV der Spielgruppe Altdorf das vergangene Spielgruppenjahr Revue passieren. Die Präsidentin durfte dazu im Restaurant Lehnhof in Altdorf eine kleine Anzahl Mitglieder begrüssen. Die Spielgruppe startete im August 2019 mit fünf Gruppen ins neue Jahr. Aufgrund der grossen Nachfrage konnte im Januar 2020 eine weitere Gruppe eröffnet werden, wie die Spielgruppe Altdorf in einer Mitteilung schreibt.

Für die Kinder begann das Spiel­gruppen­jahr im Sommer 2019 mit der Bilderbuchgeschichte «Bär mag es bunt». Die Geschichte thematisiert die bunte Welt der Farben. Das Spielgruppenjahr wurde dann auch entsprechend bunt gestaltet. «Es wurde mit viel Freude und Elan gespielt, gemalt, geknetet, gebastelt, gesungen und getanzt», heisst es in der Mitteilung weiter. Man praktizierte verschie­dene Rituale und regelmässige Abläufe, um den Kindern den Einstieg in den Spiel­gruppen­alltag zu vereinfachen. Bei trockenem Wetter genossen sie oft den Spielplatz der Stiftung Papilio. In der Adventszeit wurden alle Eltern zum Adventskaffee eingeladen. Die Kinder strahlten mit einem «Lichtertanz» und dekorierten dabei einen kleinen Tannenbaum mit leuchtenden Sternen. Auch der selbstgemachte Lebkuchen wurde genossen.

Blog mit eigenen Ideen unterstützt

Im März 2020 musste die Spielgruppe wegen der Covid-19-Pandemie schliessen. Die FKS-Uri hat daraufhin einen Blog mit kreativen Ideen für Spielgruppenkinder erstellt. Jeden Tag erschien darin eine Idee für den Alltag zu Hause. Die Leiterinnen haben diesen Blog mit eigenen Ideen tatkräftig unterstützt. Am 11. Mai durften sie die Kinder mit Freude wieder in Empfang nehmen.

Das «Spielgruppenreisli» und der gemeinsame Abschluss mit den Eltern konnte jedoch nicht durchgeführt werden. Nach einer Schatzsuche auf dem Papilio-Gelände durften die Kinder zum Abschluss des Spielgruppenjahres die wohl­verdiente Spielgruppenmedaille in Empfang nehmen.

Unvollständiger Vorstand für ein weiteres Jahr gewählt

Die vier bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich nochmals für ein Jahr zur Verfügung. Sie würden sich laut Mitteilung freuen, wenn das vakante Mitglied bald gefunden werden könnte. «Interessierte melden sich bitte über unsere Website oder direkt bei den Spielgruppenleiterinnen», schreibt die Spielgruppe Altdorf. Coronabedingt schliesst die Jahresrechnung mit einem Defizit. Dank der unbürokratischen Hilfe in Form von Kurzarbeitsentschädigung konnte das finanzielle Defizit jedoch in Grenzen gehalten werden.



Das Angebot für das Spielgruppenjahr 2020/2021 wird per Januar 2021 auf der Website der Spielgruppe ersichtlich sein. Auch Anmeldungen werden ab diesem Zeitpunkt entgegengenommen. Alle Interessierten sind zudem am Samstag, 20. Februar 2021, herzlich zum Tag der offenen Tür an der Gotthardstrasse 14 (Stiftung Papilio) eingeladen.