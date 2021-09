Generalversammlung Pro Audito Uri blickt auf schwieriges Jahr zurück – Höhepunkt war die Produktion von Masken mit Sichtfenstern Wegen des Coronavirus mussten viele Anlässe von Pro Audito Uri abgesagt werden, und auch die Kommunikation mit der nationalen Führung gestaltete sich schwierig. Trotzdem sind die Finanzen der Organisation stabil.

Am Samstag, 25. September, fand in den Räumlichkeiten von Triff Altdorf die 82. Generalversammlung der Hörbehindertenorganisation Pro Audito Uri statt. Irena Zurfluh, Schattdorf, konnte dabei rund 40 Teilnehmende begrüssen. Laut ihrem Jahresbericht litt die operative Arbeit des Vorstandes unter den Herausforderungen der Covid-Pandemie, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt. Die Präsidentin: «Chaotisch war die Planung und Durchführung der Anlässe. Vieles musste abgesagt werden. Nur ein Kurs, die Vereinsreise nach Hallau und die aktuelle Generalversammlung fanden dank einwandfreiem Sicherheitskonzept statt. Den Bekanntheitsgrad des Hör- und Erlebnisweges im Gebiet Moosbad möchten wir künftig noch steigern.»



Lippenlesen wurde durch die Pandemie erschwert

Die Kontakte des Führungsgremiums mit dem Schweizer Dachverband fanden meist per Videokonferenz statt. «Da bei diesen Übertragungen Bild und Ton oft nicht punktgenau übereinstimmten, verursachte das Lippenlesen grosse Probleme. Auch das Tragen der Schutzmaske verhinderte während der Direktgespräche das Lippenlesen gänzlich. Für hörbehinderte Menschen ist diese Technik eine äusserst wichtige Kommunikationshilfe», betonte die Präsidentin.

Auf eigene Initiative nahm Irena Zurfluh aus diesem Grund Kontakt auf zu einem Schneiderinnenatelier. Ziel: Produktion einer transparenten Gesichtsmaske mit Sichtfenster. Mittlerweile ist dieses wertvolle Produkt im Handel erhältlich.

Frühzeitige Beratung ist enorm wichtig



Gemäss Irena Zurfluh schätzten viele Urnerinnen und Urner im Pandemiejahr das vielfältige Angebot im Beratungsstützpunkt von Pro Audito in Altdorf. Ein Hörverlust verleitet Betroffene oft dazu, dass sie sich sowohl vom engsten Umfeld als auch vom Gesellschaftsleben zunehmend zurückziehen. Eine Negativspirale beginnt sich zu drehen. Resultat: Es drohen Vereinsamung und Altersdepression. Während ihrer Rede richtete die Präsidentin diesbezüglich einen Appell an die betreffende Bevölkerungsgruppe:

«Stellen Sie einen Hörverlust fest, treten Sie möglichst früh mit uns in Verbindung.»

Dies solle vor dem Gang zum Akustiker stattfinden. «Wir geben Ihnen Tipps und verschiedene Informationen betreffs unserer Dienstleistungen und des Kurswesens. Den Hörgeräteservice in den Urner Alters- und Pflegeheimen erachtet unsere Organisation als Herzensangelegenheit.»



Wahlen und Kasse

Im Vorstand von Pro Audito liessen sich Vizepräsident Toni von Büren, Kassierin Claudia Elsener, Fabienne Jauch-Herger (Hörgeräteservice) und Heidy Locher Gisler (beratende Funktion) für weitere zwei Jahre wählen, ebenso Rechnungsrevisor Fabrizio Merenda. Die Kasse stand mit einem Plus von rund 7300 Franken zu Buche. Die Jahresbeiträge blieben unverändert.



Präsidentin Irena Zurfluh (Mitte) mit den Wiedergewählten (von links) Claudia Elsener, Heidy Locher Gisler, Fabrizio Merenda und Toni von Büren. Auf dem Bild fehlt Fabienne Jauch-Herger. Bild: PD

Den Schlusspunkt der Versammlung bildeten die Gruss- und Dankesworte von Regierungsrat Christian Arnold und Sebastian Züst (Gemeinderat Altdorf). Der Gesundheitsdirektor rief während seines Votums die Bevölkerung bezüglich der Coronasituation zu mehr Toleranz, Solidarität und Gelassenheit auf. (jb)

Sebastian Züst (links) und Regierungsrat Christian Arnold bedankten sich bei Irena Zurfluh für die wertvolle Arbeit von Pro Audito im Urner Gesundheitswesen. Bild: PD