Generalversammlung Urner Skiverband ehrt Leonie Zopp Der Verband ernennt Marianne Bissig-Zurfluh zum Ehrenmitglied. Aline Danioth meldet sich per Videobotschaft.

Es freute Urs Briker, Präsident des Urner Skiverbandes (USV), am Freitag im Mehrzweckraum der DAG rund 30 Schneesportler, Verbandsmitglieder und Gäste zu begrüssen. An der schriftlichen Generalversammlung gab es klare Zustimmung zu allen Traktanden. Einstimmig gewählt wurden Christof Arnold als neuer Chef Alpin, Adi Planzer als Technischer Leiter und Marcel Wipfli als Beisitzer und ZSSV-Vertreter. Vakant hingegen ist das Amt des Sekretärs, interimistisch erledigt zurzeit Beatrice Indergand die anfallenden Arbeiten. Nachträglich bedankte man sich beim abgetretenen Technischen Leiter Stefan Moser mit einem Geschenk. In Sachen Vereinszeitschrift Skiheil entschied sich der Vorstand, für die Saison 2021/2022 nebst der Onlineausgabe auch eine Printversion zu realisieren.

Urs Briker bedauerte, dass die Pandemie auch die vergangene Skisaison stark beeinträchtigte. Die zweite Welle verhinderte bis Anfang März regionale Wettkämpfe, nur nationale und internationale Wettkämpfe konnten ohne Publikum durchgeführt werden. Erst gegen Ende der Saison konnte im Bereich U20 die eine oder andere Veranstaltung doch noch durchgeführt werden.

Auf nationaler, aber auch internationaler Ebene gab es einige schöne Erfolge, aber auch Rückschläge gab es hinzunehmen, durch Verletzungen der USV-Aushängeschilder. Die grössten Erfolge lieferten einerseits Roman Furger mit dem zweiten Rang am Weltcup-Team-Sprint im schwedischen Ulricehamn und Eliane Christen mit der Silbermedaille an den Schweizer Meisterschaften im Slalom. Auf der Schattenseite bedauerte man die erneute Verletzung von Aline Danioth und Eliane Christen, aber auch den etwas überraschenden Rücktritt von Leonie Zopp.

Ehrenmitgliedschaft für Marianne Bissig-Zurfluh

Die Ehrung verdienter Sportler steht nach wie vor im Mittelpunkt des Herbstevents. Mit einer Power-Point-Show und Details der erreichten Erfolge ehrte man die alpinen Sportlerinnen Vivien Schuler, Eliane Christen, Aline Danioth und Leonie Zopp sowie Elena Frei, Alessia Nager, Simon Ehrler und Roman Furger aus dem nordischen Kader. Leider konnten nur Alessia Nager und Leonie Zopp die Ehrung geniessen, alle anderen waren verhindert.

Für Zopp war es eine spezielle Ehrung, denn nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport gab es zugleich einen Rückblick auf ihre kurze aber erfolgreiche Karriere. Per Videobotschaft erfuhren die Versammlungsteilnehmer, wie es Aline Danioth nach ihrer erneuten Verletzung geht. «Mir geht es sehr gut und ich freue mich auf das erste Schneetraining», so Danioth.

Ehrungen standen im Mittelpunkt (von links): Alessia Nager, USV-Präsident Urs Briker, das neue Ehrenmitglied Marianne Bissig-Zurfluh und Leonie Zopp. Bild: Georg Epp (Altdorf, 3. September 2021)

Höhepunkt der Ehrungen war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Marianne Bissig-Zurfluh vom SC Isenthal. Unter ihrem Ledignamen Zurfluh hatte Marianne nicht nur beachtliche sportliche Erfolge, sie war auch zehn Jahre im Vorstand des USV als Sekretärin tätig, Startnummernchefin beim Nachtslalom, OK-Mitglied beim «Porr Race» und auch Hilfstrainerin im USV-Skilager. Ihre Schwester Christine Steiner präsentierte Höhepunkte von Marianne mit passenden Bildern und natürlich auch mit Erfolgsmeldungen aus ihrer Rennfahrerkarriere.

Am Schluss wurde informiert, wie die Vorbereitungen auf den kommenden Rennwinter laufen. Vieles sei noch ungewiss, so auch viele Daten der geplanten Veranstaltungen. Die Grüsse des Landrates überbrachte Landratspräsidentin Silvia Läubli. Sie zeigte sich angetan von der spannenden Herbstversammlung und von der umfassenden Leistung des USV. Sie hoffe wie alle Anwesenden, dass die kommende Rennsaison besser werde als die vergangene.