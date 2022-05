Generalversammlung Urner Volksmusikanten sind definitiv zurück Im Vorstand des VSV Uri ersetzen Olivia Imholz und Markus Kempf die abtretenden René Kempf und Roli Arnold.

Fast zwei Jahre verhinderte die Coronapandemie die Aktivitäten des Verbandes Schweizer Volksmusik, Kantonalverband Uri (VSV Uri). Nun freute sich Präsident Kari Arnold, immerhin 36 Verbandsmitglieder und Gäste im Hotel Krone in Attinghausen zu begrüssen, unter ihnen der neu gewählte Zentralpräsident Ralph Janser. In seinem Jahresbericht über zwei vergangene Vereinsjahre schilderte er die schlechte Situation in der Pandemie. Sämtliche geplanten Anlässe mussten im Jahr 2020 nach der Generalversammlung abgesagt werden. Die Generalversammlung 2021 wurde kurzerhand um ein Jahr verschoben und auch im Frühjahr mussten die geplanten Aktivitäten abgesagt werden. Die GV 2022, die im Januar geplant war, musste nochmals zurückgestellt werden. Nun aber freuten sich die Versammlungsteilnehmer am vergangenen Freitag, durch die Isenthaler Kapelle Chlitalsträssler mit Jessica und Elena Bissig am Akkordeon, Alina Imholz am Hackbrett und Lewin Imholz am Bass musikalisch begrüsst zu werden.

Die Isenthaler Kapelle Chlitalsträssler begrüsste die Volksmusikanten musikalisch. Im Bild von links: Jessica Bissig, Lewin Imholz, Alina Imholz und Elena Bissig. Bild: Georg Epp (Attinghausen, 13. Mai 2022)

Die Generalversammlung ist traditionell immer auch eine Musikstubete, denn praktisch jeder Musikant oder Musikantin nimmt automatisch auch sein Instrument an die Versammlung mit. Im neuen Vereinsjahr war es am Tag der Kranken vom 6. März wieder möglich, mit urchigen Klängen gute Stimmung in Altersheime zu bringen. Das schweizerische Jungmusikantentreffen vom 26. März in Baar wertete Präsident Kari Arnold als grosses Highlight. Grosse Freude hatte man am CD-Projekt «Isenthaler Volks-Müsig», das der Verband mit einem kleinen Beitrag unterstützte. Am 9. April freute sich dieser, dass Ralph Janser, der zuständige Regionalleiter VSV Zentralschweiz, an der DV in Will an die Spitze des VSV Schweiz gewählt wurde. Die Teilnahme an der Luga Luzern und der Vereinsausflug zu Ott Örgelibau in Unteriberg waren weitere Höhepunkte im angelaufenen Vereinsjahr. Finanziell hat sich in den beiden Jahren nicht viel verändert, das Vereinsvermögen beträgt nach wie vor rund 24’000 Franken.

Kari Arnold bleibt Präsident

Für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren wiedergewählt wurden Präsident Kari Arnold, Robi Arnold, Matthias Walker und die Revisoren Anni Lussmann und Heinz Zgraggen. Von Sekretär René Kempf und Kassier Roli Arnold musste der Verband die Demission akzeptiert werden. Neu im Vorstand Einsitz nehmen Olivia Imholz, Isenthal, und Markus Kempf, Bürglen. Der Mitgliederbestand ist auf 240 gesunken und aus der Versammlung animierte der langjährige Regionalleiter Kari Dillier dazu, wieder vermehrt neue Mitglieder zu werben.

Sie standen im Mittelpunkt der Versammlung VSV Uri. Von links: der wiedergewählte Präsident Kari Arnold, Zentralpräsident Ralph Janser, die abtretenden René Kempf und Roli Arnold und die neuen Vorstandsmitglieder Olivia Imholz und Markus Kempf. Bild: Georg Epp (Attinghausen, 13. Mai 2022)

Mit grossem Dank und Geschenk verabschiedete der Verband die beiden abtretenden Vorstandsmitglieder, Kassier Roli Arnold war acht und Sekretär René Kempf zehn Jahre Mitglied im Vorstand des VSV Uri. Mit einem Geschenk gratulierte man auch Ralph Janser zur ehrenvollen Wahl als Zentralpräsident des VSV Schweiz. Er forderte die Versammlung auf, das Datum des nächsten Eidgenössischen Volksmusikantentreffen vom 21. bis zum 24. September 2023 in Bellinzona unbedingt vorzumerken. Am kommenden Wochenende vom 20. bis zum 22. Mai freut man sich auf das Volksmusik-Festival Altdorf, am 17. Juni geht die Neuauflage VSV Stubätä «Glarus trifft Uri» auf dem Urnerboden über die Bühne und im Herbst wird wieder eine «VSV Uri Stubätä» organisiert.