Geräteturnen Bürgler Turnerinnen holen drei Goldmedaillen und zahlreiche Auszeichnungen Am Steinbock-Cup in Steinhausen stellten die jungen Bürgler Athletinnen ihr turnerisches Können unter Beweis.

Am Samstag ging es für die jüngeren Turnerinnen nach Steinhausen an den 13. Steinbock-Cup. Mit viel Elan und Freude erturnten die Bürglerinnen insgesamt drei goldene, zwei silberne und eine bronzene Medaille. Zudem durften sich alle über eine Auszeichnung und somit über eine ausserordentliche Teamleistung freuen.

Die strahlenden K1-Turnerinnen. Bild: PD

Die Jüngsten starteten an den Ringen noch ein wenig verhalten. Am Sprung konnte Chiara Bissig zwei hohe Strecksprünge zum Stand zeigen, für die sie hohe 9,50 erhielt. Auch Sarah Arnold freute sich über 8,95 Punkte. Am Reck fielen Chiara Bissig und Samira Ibrahimi den Wertungsrichter durch gute Körperspannung auf und erhielten mit 9,65 und 9,20 je hohe Noten. Chiara Bissig schloss ihren Wettkampf mit 9,00 am Boden solide ab. Zudem zeigte Sarah Arnold zum ersten Mal den Spagat. Samira Ibrahimi (14.) und Sarah Arnold (18.) durften am Ende die Auszeichnung entgegennehmen und freuten sich mit Teamkameradin Chiara Bissig. Sie konnte sich als strahlende Siegerin der Kategorie 1 feiern lassen.

Konstanter Teamauftritt

Im K2 war die Freude und zugleich die Nervosität der sechs jungen Turnerinnen gross. Sie starteten am Boden. Sara Infanger gelang dies mit 9,35 sehr gut. Weiter ging es an den Ringen. Auch hier gelang Sara Infanger eine besonders schwungvolle Übung, welche mit 9,55 belohnt wurde. Am Reck zeigten Zoé Arnold (9,20) und Anina Gisler (9,15) gute Posen. Am Schlussgerät Sprung durften sich Sumea Ibrahimi mit 9,50 und Sarah Epp mit 9,35 dank guter Stände über hohe Noten freuen. Alle sechs Turnerinnen reihten sich am Ende in der ersten Ranglistenhälfte ein und freuten sich über ihre Auszeichnungen. Sarah Infanger klassierte sich als 5. sogar in den Top Ten.

Eine starke Teamleistung zeigten die K2-Turnerinnen. Bild: PD

Die K3-Turnerinnen starten an den Ringen. Anna Sophia Arnold eröffnete mit einer starken Leistung, 9,40. Anouk Jeisy (9,25), Noëlle Morg (9,10) und Mia Vasovic (9,05) komplettierten den guten Start. Am Sprung konnte Leila Planzer die beste Leistung abrufen (8,65). Am Reck zeigten sowohl Anouk Jeisy (9,15) als auch Noëlle Morg (9,10) saubere Übungen. Am Boden doppelte Noëlle gleich nochmals nach und erhielt die gute Note 9,40. An der Siegerehrung durften alle stolz ihre Auszeichnungen entgegennehmen, mit Rang 4 erzielte Noëlle Morg die beste Rangierung.

Die glückliche K3-Turnerinnen. Bild: PD

Die K4-Turnerinnen hatten viel zu feiern. Bild: PD

Im K4 ging es gleich weiter mit Topresultaten. Nach leicht verhaltenem Start am Sprung zauberte Isabell Kempf am Reck eine tolle Übung und erhielt dafür mit 9,55 die Tagesbestnote im K4. Am Boden legte sie gleich nach und erturnte 9,15. Meret Muheim glänzte ebenfalls, am Reck mit 9,30 und am Boden mit 9,05. Zum Abschluss gelang an den Ringen eine konstante Teamleistung, Meret Muheim (9,25), Kyra Arnold (9,20), Isabell Kempf (9,15) und Linda Schuler (9,10). Umso grösser war die Freude, als sich Meret Muheim beim Rangverlesen als Siegerin und Isabell Kempf als Zweitplatzierte ehren lassen durften. Kyra Arnold als 8. und Linda Schuler als 9. komplettierten den starken Auftritt.

Dreifach-Sieg im K5

In der Kategorie 5 starteten die vier Bürglerinnen an den Ringen. Mit 9,40 für die gespannte Übung von Catrina Deplazes und je 9,30 für Livia Arnold und Valeria Gamma stieg die Motivation zusätzlich. Diesen Schwung nahmen sie mit an den Sprung. Livia Arnold trumpfte mit ihrer Höhe, 9,40. Dicht hinter ihr folgten Valeria Gamma (9,35) und Catrina Deplazes (9,10). Am Reck zeigte Catrina Deplazes einmal mehr ihre Körperspannung und erhielt 9,30. Livia Arnold schloss mit 9,00 auf. An ihrem Paradegerät Boden präsentierte Selina Roner eine saubere Übung und durfte sich 9,10 notieren lassen. Der Teamgeist war deutlich spürbar und demnach gross war die Freude beim Rangverlesen. Mit Catrina Deplazes, Rang 1, Livia Arnold, Rang 2 und Valeria Gamma, Rang 3 ging der Medaillensatz nach Bürglen. Zum Abschluss durfte sich Selina Roner auf Rang 9 die erste Auszeichnung im K5 umhängen lassen. Betreuerin Nina Planzer klang begeistert: «Ich bin sehr stolz auf die Turnerinnen und ihre Resultate.»