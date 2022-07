Geräteturnen Getu Bürglen holt dreimal Gold Am Stanser Meeting stellten die Turnerinnen aus Bürglen ihr Können unter Beweis – mit Erfolg bei der Bewertung.

Trotz Sommerferienstart reiste vor kurzem eine kleine Delegation vom Getu Bürglen zu den Nachbaren nach Nidwalden ans Stanser Meeting im Geräteturnen. Ein letztes Mal in der ersten Saisonhälfte galt es, die Trainingsleistungen umzusetzen und die Freude am Turnen aufleben zu lassen. In der Kategorie 1 nahmen Sarah Arnold und Neria Zberg den Wettkampf zuerst am Sprung in Angriff. Mit geglücktem Stand erhielt Sarah Arnold 9.00 Punkte. Am Reck zeigte Neria Zberg ihre gute Körperspannung und zauberte einen sauberen Abgang hin, was die Kampfrichter mit 9.40 würdigten. Am Boden konnte sie gleich nachdoppeln und erturnte erneut 9.40 Punkte. Sarah Arnold glückte eine temporeiche Bahn und sie erhielt die Note 8.95.

Von links: Neria Zberg (K1), Lynn Imholz (K2) und Sarah Arnold (K1) freuen sich über ihre Erfolge. Bild: PD

An den Ringen konnte Neria Zberg ihren gelungenen Auftritt mit der Note 9.10 sauber zu Ende bringen. Als Siebte durfte sie sich einmal mehr über die begehrte Auszeichnung freuen. In der Kategorie 2 startete Lynn Imholz als einzige Bürglerin. An den Schaukelringen glückte ihr der Auftakt und sie freute sich über 9.25 Punkte. Am Sprung erturnte sie mit ihrer Sprungrolle 8.65. Besonders glänzen konnte Lynn an ihrem Paradegerät, dem Reck. Für ihre saubere Übung erhielt sie verdiente 9.40 Punkte. Somit durfte sie mit einem starken 16. Rang und einer Auszeichnung erfolgreich den Heimweg antreten.

Zwei Auszeichnungen in der Kategorie K3

Am Startgerät Sprung gelang den K3-Turnerinnen ein solider Einstieg in den Wettkampf. Anna Sophia Arnold erhielt als Beste die Note 9.20. Noelle Morg mit 9.00, Leila Planzer mit 8.95 und Mia Vasovic mit 8.40 komplettierten den Start. Am Reck konnten bei allen nicht die gewünschten Trainingsleistungen abgerufen werden. Umso besser gelang Noelle Morg ihre Bodenübung, wofür sie die hohe Note 9.45 erhielt. An den Ringen legte sie gleich nach und schloss ihren Wettkampf mit 9.20 ab.

Auch Anna Sophia Arnold gelang die letzte Übung mit gutem Stand, was ihr die Note 9.05 einbrachte. Beim Rangverlesen durften sich Noelle Morg als Zehnte und Anna Sophia Arnold als 18. glücklich die Auszeichnung für ihre starke Leistung überreichen lassen.

Starker Auftritt von Meret Muheim

Im K4 gingen drei Bürgler Turnerinnen an den Start. Der Einstieg an den Ringen gelang allen gut. Kyra Arnold und Meret Muheim durften sich je 9.05 und Linda Schuler 9.00 notieren lassen. Am Sprung zeigte Meret Muheim ihre gute Form und erturnte sich die Note 9.30. Die anschliessenden Reckübungen gelangen nicht ganz nach Wunsch, Meret Muheim erzielte als Beste 9.20 Punkte. Auch am Schlussgerät Boden konnte Meret die Wertungsrichter von sich überzeugen und sie glänzte erneut mit der Note 9.35. So durfte sie sich im starken Teilnehmerfeld über den tollen sechsten Schlussrang mit Auszeichnung freuen. Mit diesem soliden Abschluss der Frühlingssaison haben sich nun alle eine kurze Sommerpause verdient. Nebst den freien Tagen gehören beim Getu Bürglen auch abwechslungsreich gestaltete Sommertrainings dazu, die bei schönem Wetter gerne einmal draussen stattfinden und jedes Jahr wieder für viel Motivation und Spass sorgen. (pd/lur)