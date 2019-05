Urner Obergericht entkräftet Komplott-Theorie Ein Mann ist zusammen mit einem Kollegen am 28. November 2010 gewaltsam in die Wohnung eines Paares eingedrungen. Nun begründet das Obergericht, wie es zu diesem Urteil kommt. Carmen Epp

Eine Novembernacht gibt seit Jahren Rätsel auf. Ein Paar sagt aus, ein Mann habe in der Nacht vom 28. November 2010 mit einem Kollegen ihre Wohnungstür aufgebrochen, mit einem Schraubenzieher herumgefuchtelt und eine Schusswaffe gegen das Paar gerichtet. Der Beschuldigte will sich aufgrund eines alkoholbedingten Filmrisses nicht an die Ereignisse in der Wohnung erinnern können. Dass er belastet werde, sei ein Komplott.

Das Landgericht verurteilte den Mann 2015 wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, versuchter Nötigung, unerlaubten Besitzes von Waffen und Munition, Führens eines Motorfahrzeuges in fahrunfähigen Zustand und mehrfachen Konsums von Betäubungsmitteln zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 100 Franken und einer Busse von 2250 Franken. Ausserdem müsse er Verfahrenskosten sowie Schadenersatz und Genugtuung zahlen.

Beschuldigter gibt Teilschuld zu

Die Fahrt unter Kokain-Einfluss gab der Beschuldigte zu, der Verteidiger hielt eine Strafe von 50 Tagessätzen à 20 Franken sowie eine Busse von 750 Franken für angemessen. Gegen die restlichen Verurteilungen sowie die Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen legte der Beschuldigte Berufung ein. Diese wies das Obergericht am 16. Oktober 2018 grösstenteils ab und verurteilte den Mann wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, versuchter Nötigung und des Tragens einer Waffe an öffentlich zugänglichem Ort zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 100 Franken und einer Busse von 2250 Franken.

Ausserdem muss er vier Fünftel der Verfahrenskosten von 8933 Franken tragen. Vom Vorwurf des unerlaubten Besitzes von Waffen und Munition wird der Mann freigesprochen. Sein Antrag, Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen abzuweisen, wird stattgegeben.

Teilfreispruch nicht nachvollziehbar

Im schriftlich begründeten Urteil zeigt das Obergericht seine Überlegungen auf.

Man sei überzeugt, dass der Beschuldigte in jener Nacht in der Wohnung war. Wieso der Kollege ihn zu Unrecht belasten sollte, sei «nicht ersichtlich», für ein Komplott gebe es keinerlei Hinweise. Anders als das Landgericht erachtet es das Obergericht als erwiesen, dass der Beschuldigte an jenem Abend eine Waffe auf sich trug. Dass die Vorinstanz bei den anderen Vorwürfen auf die Aussagen des Paares abstelle, ihnen hier aber nicht traut, sei nicht nachvollziehbar. Ausserdem sei der Einwand des Verteidigers, das Paar wolle lediglich eine bereits beschädigte Wohnungstür auf Kosten anderer reparieren, eine «gewagte Behauptung» ohne Grundlage. Die Sachbeschädigung sei erwiesen, und damit auch der Tatbestand des Hausfriedensbruchs, wie ihn das Paar schilderte. Schliesslich sei es nicht einleuchtend, «dass jemand, der soeben die Tür zu einer Wohnung aufgebrochen hat, einfach davor stehen bleibt», schreibt das Obergericht dazu.

Der Schiessbecher und die Platzpatronen, die später im Zimmer des Beschuldigten gefunden wurden, seien im Sinne des Gesetzes weder Munition noch Waffenzubehör. Der Beschuldigte sei deshalb vom Vorwurf des unerlaubten Besitzes von Waffen und Munition freizusprechen. Da die Tür bereits vor jener Nacht beschädigt war, stehe die genaue Schadenshöhe nicht fest, weshalb die Forderungen auf den Zivilweg zu verweisen seien. Die Genugtuungs- und Entschädigungsforderungen des Paares werden mangels Belegen abgewiesen.

Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig, wie der Verteidiger auf Anfrage unserer Zeitung erklärt; auf den Weiterzug ans Bundesgericht wurde verzichtet.