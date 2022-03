Gesamtenergiestrategie Uri Landrat beschäftigt sich mit der Energiezukunft Der Landrat nimmt den Bericht zur Aktualisierung der Gesamtenergiestrategie zur Kenntnis. Entscheidend sind dabei die Vergabe der Lucendro-Konzession und die angestrebte Aktienmehrheit des Kantons an EWA-energieUri.

Der Landrat nahm den Bericht zur Aktualisierung der Gesamtenergiestrategie Uri ohne Wertung zur Kenntnis. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. März 2022)

Nach rund halbstündiger Beratung nahm der Landrat den Bericht zur Aktualisierung der Gesamtenergiestrategie Uri einstimmig ohne Wertung zur Kenntnis. «Wesentliche Ziele wurden erreicht. Bei der 4000-Watt-Gesellschaft oder der Steigerung der Wasserkraft um 150 Gigawattstunden hat man aber die angestrebten Vorgaben verfehlt», resümierte Elias Epp (CVP/Mitte, Silenen), Präsident der landrätlichen Baukommission. Der Bericht sei eine gute Grundlage für die zukünftige Planung des Kantons Uri. Für Elias Epp ist dabei klar: «Um die Ziele zu erreichen, braucht es die Zusammenarbeit mit entsprechenden Zugeständnissen aller Beteiligten.»

Der Kanton Uri dürfe positiv auf das Erreichte in der Energiepolitik zurückblicken, sagte Walter Tresch (FDP, Erstfeld). Mit Freude nahm er zur Kenntnis, dass die Bestrebungen zum Ersatz des fossilen Brennstoffs zu keiner Steigerung des Stromverbrauchs führte. Dies, obwohl in diesem Bereich ein Grossteil der Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzt worden seien. «Das zeigt eindrücklich auf, dass die Effizienzmassnahmen und das Förderprogramm Wirkung zeigen.» Positiv hob er hervor, dass der Anteil an erneuerbaren Energien im Wohnbereich markant über den Zielwert hinaus gesteigert werden konnte. Nicht erreicht wurden die Ausbauziele in der Nutzung der Wasserkraft: «Das Kraftwerk Palanggenbach ist in der Berichtsperiode noch nicht in Betrieb gegangen und das Kraftwerk Meienreuss durch Einsprachen verhindert worden. Mit diesen beiden Projekten wäre man den Zielen wesentlich nähergekommen.» Mit den Neukonzessionierungen in den kommenden Jahren stehen wegweisende Projekte an. Als erster grosser Meilenstein nannte er das Kraftwerk Lucendro und als zentralen Punkt, dass der Kanton die Mehrheitsbeteiligung an EWA-energieUri (kurz: Energie Uri) erlange.

SVP will genau hinschauen, CVP sieht dringenden Handlungsbedarf

Die SVP-Fraktion sehe gewisse positive Veränderungen, werde aber auch in Zukunft bei der Gesamtenergiestrategie genau hinschauen, machte Roland Poletti (SVP, Schattdorf) klar: «Wenn nötig werden wir auch kritische Fragen stellen.» Für Franz Christen (CVP/Mitte, Schattdorf) besteht im Energiebereich dringender Handlungsbedarf. «Dabei ist es wichtig, dass die Gesamtenergiestrategie mit dem Urner Klimaschutzkonzept abgestimmt ist.» Das Energiegesetz, das im Juni 2021 im Landrat abtraktandiert worden sei, müsse dringend behandelt und verabschiedet werden. Auch das Schutz- und Nutzungskonzept Erneuerbare Energien (Snee) müsse, zehn Jahre nach der Bearbeitung, sicher angepasst werden. Franz Christen sprach von vielen Baustellen und Puzzles, die ineinandergreifen müssten. Für ihn ist aber auch klar: «Nur gemeinsam schaffen wir die angestrebte Energiewende.»

Mit dem sehr umfangreichen Schlussbericht zur Energiestrategie habe man ein robustes Fundament mit Grundlagen geschaffen, stellte Raphael Walker (SP/Grüne, Altdorf) fest. «Damit lässt sich in der Überarbeitung der Gesamtenergiestrategie in den richtigen Bereichen mit effizienten Massnahmen bis 2050 die 2000-Watt-Gesellschaft erreichen.»

Schwierige Verhandlungen mit der Axpo

Ruedy Zgraggen (CVP, Attinghausen) wies auf die Bedeutung der Vergabe der Lucendro-Konzession und auf das Erreichen der Mehrheit der öffentlichen Hand an EWA-energieUri hin. «Leider stellt sich dabei heraus, dass die Mehrheitsbeteiligung mit der Axpo, welche heute die Mehrheit an EWA-energieUri besitzt, noch nicht erreicht werden konnte.» Er sei überzeugt, dass sich der Landrat nach wie vor für eine Bereinigung der Aktienmehrheit zu Gunsten des Kantons Uri ausspreche. «Der Axpo respektive der CKW soll nochmals mit einer starken Rückendeckung des Regierungsrats aufgezeigt werden, dass ein Weiterkommen und eine nachhaltige Zusammenarbeit nur durch eine Aktienmehrheit des Kantons erfolgen kann.» Aus Sicht des Landrats stehen keine anderen Lösungen im Vordergrund als die Mehrheitsbeteiligung. Unterstützung erhielt Ruedy Zgraggen von Viktor Nager (SP/Grüne, Schattdorf). Er bat um ein Update zum aktuellen Stand der Verhandlungen mit der Axpo.

Baudirektor Roger Nager verhehlte nicht, dass die Diskussionen mit dem Tessin nicht einfach seien. «Die Auffassungen sind recht unterschiedlich.» Das sei auch zu erwarten gewesen, denn die Eigentumsverhältnisse seien heute relativ klar auf Tessiner Seite. «Der Kanton Uri will sich aber die Chance nicht entgehen lassen, für die nächsten 80 Jahre einen Pflock einzuschlagen.» Roger Nager versprach jeweils zeitnah zu informieren.

Beim angestrebten Erwerb zusätzlicher Aktien handle es sich um ein sehr schwieriges Geschäft, das man im Moment direkt mit dem Geschäftsführer und dem Verwaltungsrat der Axpo bespreche, so Finanzdirektor Urs Janett. «Wir wollen für die öffentliche Hand eine Mehrheit bei EWA-energieUri erlangen. Und dazu ist uns die Rückendeckung des Landrats sehr wichtig.»