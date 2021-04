Gesetze Raus auf den Urnersee: Diese Regeln sollten beachtet werden Mit zunehmend schönerem Wetter steigt auch die Anzahl Freizeitsportler auf den Seen. Die Urner Kantonspolizei informiert über Gebote und Verbote.

Die Badesaison geht bald wieder los. Bild: Florian Arnold

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und das Wetter wird bald schon wieder an und auf den See locken. «Entsprechend ist es der Kantonspolizei Uri ein Bedürfnis, die Bevölkerung darüber zu orientieren, welche Regeln, Gesetze und Verordnungen auf und im See gelten», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung.

Doch nicht nur auf dem See, sondern auch im See ist Vorsicht geboten: Das Baden ausserhalb behördlich bewilligter und gekennzeichneter Wasserflächen im Umkreis von 100 Metern um Hafeneinfahrten und Landestellen der Kursschiffe ist verboten. Dies gilt auch für sonstige Hafeneinfahrten, wenn dadurch die Schifffahrt beeinträchtigt wird. Zudem ist die private Verwendung von Tauchscootern verboten.

Allgemein gelten für Kite- und Windsurfer folgende Vorschriften Kite- und Windsurfer haben anderen Booten oder Schiffen auszuweichen.

Gemäss Artikel 54 der Binnenschifffahrtsverordnung ist das Surfen oder Fahren mit Segelbrettern nur bei Tag und klarer Sicht gestattet, frühestens ab 8 Uhr und spätestens bis 21 Uhr.

Das Befahren von gesperrten Wasserflächen ist verboten. Gesperrte Wasserflächen sind durch gelbe Bojen erkennbar.

Segel und/oder Brett sind gut sichtbar mit Namen und Adresse des Eigentümers zu versehen. Die Telefonnummer ist nicht obligatorisch, erleichtert jedoch beim Auffinden weitere Abklärungen.

Für Kitesurfer gelten zusätzliche Vorschriften Kitesurfern ist das Befahren der inneren Uferzone (bis 150 Meter Uferabstand) nur auf direktem Weg zum Starten und Landen gestattet.

Das Kitesurfen auf dem Urnersee ist nur in den Monaten Februar bis November gestattet.

Auf dem Urnersee gibt es nur einen bewilligten Uferstartplatz für Kitesurfer. Dies ist der nördlich des Isenthalerbachs gelegene Bereich des Bachdeltas an der Isleten. Der Startplatz ist jeweils vom 15. Juni bis am 31. August für Kitesurfer gesperrt.

Auf dem Vierwaldstättersee bestehen Verbotszonen für die Ausübung des Kitesports. Diese Zonen finden sich auf der Website der Kantonalen Verwaltung Uri unter Kitesurfen.

Zu Kursschiffen ist ein Abstand von 200 Metern einzuhalten.

Regeln fürs Stand-up-Paddling (SUP) Beim Stand-up-Paddling ist nachts und bei Wetter mit schlechter Sicht ein weisses, gut sichtbares Rundumlicht mitzuführen.

Ab einem Uferabstand von 300 Metern ist das Mitführen einer Rettungsweste oder einer Schwimmhilfe obligatorisch.

Das Befahren von gesperrten Wasserflächen ist verboten.

SUP-Boards sind gut sichtbar mit Namen und Adresse des Eigentümers zu versehen.