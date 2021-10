Gesundheitsdirektor bedankt sich - Testangebot wird erweitert Christian Arnold ist beeindruckt vom grossen Engagement der Corona-Mitarbeitenden im Spital. Impfungen sind im Kantonsspital an Impftagen auch spontan möglich.

Bei seinem Besuch auf der Intensivpflegestation im Kantonsspital Uri überreicht Gesundheitsdirektor Christian Arnold nebst anderen dem Leiter Intensivpflege Markus Borel ein symbolisches Präsent. Bild: PD

(MZ) Gesundheitsdirektor Christian Arnold besuchte am Donnerstag die Corona-Mitarbeitenden im Kantonsspital Uri. Dabei nahm er einen Augenschein im Testlabor, auf der Intensivpflegestation und auf der Corona-Isolationsstation. Im Gespräch mit den Mitarbeitenden machte er sich aus erster Hand ein Bild über die Lage und die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Kantonsspital Uri. Christian Arnold zeigte sich tief beeindruckt vom grossen Engagement und von den aufopfernden Leistungen der Beteiligten im Spital und dankte dafür im Namen der Urner Bevölkerung.

Fallzahlen konstant – Spitalbelegung steigt

Im Kanton Uri gibt es 123 aktive Covid-Fälle (Stand: Freitag, 1. Oktober). 89 Personen sind in Quarantäne. Im Kantonsspital Uri sind fünf Personen mit einer Covid-Erkrankung in Behandlung. Drei von ihnen werden auf der Intensivpflegestation beatmet. Zwei der fünf hospitalisierten Personen sind geimpft, weisen aber zusätzliche Vorerkrankungen auf.

Am Dienstag, 28. September, wurde in Uri die 40'000. Impfung seit Beginn der Impfkampagne gesetzt. Angesichts der Grösse der «impfbaren Population» (Personen ab 12 Altersjahren) im Kanton Uri, die rund 32'200 Personen beträgt, entwickelt sich der Durchimpfungsgrad positiv. Dazu kommen noch die rund 3’800 Genesenen, die ebenfalls zum Schutz vor schweren Verläufen der Erkrankung beitragen. Der Sonderstab rät allen noch nicht geimpften Personen, sich zu impfen. Im Kantonsspital Uri sind Impftermine zurzeit relativ gut verfügbar. Wer seine Impfung planen will, kann sich telefonisch im Kantonsspital (Telefon 041 875 50 70) oder über das Online-Impfportal www.ur.ch/impfen anmelden. An den Impftagen (Montag, Mittwoch, Freitag) wird die Impfung im Kantonsspital auch spontan ohne Voranmeldung verabreicht.

Testmöglichkeiten in Altdorf und Andermatt

Die Teststation Coronavirus im Kantonsspital Uri ist über Telefon 041 875 50 50 erreichbar (Terminvereinbarung: 9 bis 12.30 und 13 bis 18 Uhr, die Teststation ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet). Termine für Tests (PCR Test und Antigen-Schnelltest) können auch über eine Online-Plattform auf der Homepage des Kantonsspitals Uri gebucht werden (www.ksuri.ch).

Die Testaktion im Erdgeschoss des Zeughauses Altdorf ist am vergangenen Samstag, 25. September, gut angelaufen. Es wurden total 85 Tests durchgeführt und Zertifikate ausgestellt. Insbesondere am Vormittag und frühen Nachmittag gab es noch freie Termine. Ab dieser Woche wird das Testcenter im Zeughaus jeweils freitags zwischen 10 und 19 Uhr sowie samstags von 08 bis 17 Uhr betrieben. Das Angebot kann je nach Andrang und Nachfrage angepasst werden. Tests werden nur an asymptomatischen Personen durchgeführt. Im Angebot stehen Antigen-Schnelltests (derzeit kostenlos) und PCR-Tests (kostenpflichtig). Den Getesteten wird das Zertifikat per Mail zugestellt.

Seit Dienstag, 28. September, werden im Gesundheitszentrum Ursern in Andermatt jeweils von Montag bis Freitag Antigen-Schnelltests mit Zertifikat angeboten. Dies ist zwischen 17 und 19 Uhr ohne vorherige Reservation möglich.