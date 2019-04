Gisler Motos mit neuem Lokal und neuem Inhaber Seit dem 1. März ist Stefan Kretz Inhaber von Gisler Motos. Der Weg für den Umzug war nicht weit.

(fis) Seit dem 1. März 2019 hat Stefan Kretz mit der Firma Gisler Motos GmbH die Firma Gisler Velos, Motos GmbH von Beat Gisler übernommen.

Nachdem Beat Gisler seine Lehre als Fahr- und Motorradmechaniker bei der Garage Brand abgeschlossen hatte, gründete er im Januar 1978 seine Firma Gisler Velos, Motos. Sein erstes Domizil und die erste Werkstatt hatte er bei seinem Onkel im Grund in Schattdorf. Bald wechselte er in die Schulhausstrasse in Schattdorf. Im Mai 1988 konnte die Firma Gisler Velos, Motos im neu erstellten Gewerbezentrum Rynächt einziehen. 2015 übergab er den Velo-Bike-Sektor an Christian Gisler Bike-Welt. Beat Gisler setzte voll auf die Motorräder und verlegte die Werkstatt in den Ausstellungsraum im ersten Stock.

Aufgrund des nahenden neuen Lebensabschnittes, der Pension, ergab es sich, dass der Motorradmechaniker Stefan Kretz die Firma übernahm. Unter dem Namen Gisler Motos GmbH betreibt Stefan Kretz seit dem 1. März auf der andern Strassenseite mit viel Zuversicht und Elan seine Firma. Er setzt sich zum Ziel den grossen Kundenstamm fachkompetent und zuvorkommend zu betreuen.

Am Ausstellungswochenende vom 30. und 31. März konnten die Besucher die neuen Geschäftsräume mit den neuesten Motorrädern von Kawasaki bestaunen.