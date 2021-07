Göschenen Ausnahmetransport missachtet mehrere Vorschriften Ein Fahrer mit italienischen Kennzeichen an seinem Transporter ist von der Urner Kantonspolizei angehalten worden. Dabei hat diese festgestellt, dass der Lenker mehrere Verstösse begangen hat. Jetzt wird er angezeigt.

Anlässlich einer Kontrolle durch die Kantonspolizei Uri hat diese auf der Autobahn A2 in Göschenen ein Ausnahmetransportfahrzeug mit italienischen Kontrollschildern angehalten. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde das Fahrzeug am Samstag kurz nach 14 Uhr zwecks einer Kontrolle ins Schwerverkehrszentrum nach Erstfeld überführt. Die Kontrolle hat dann gezeigt, dass der Lenker zwar eine gültige Sonderbewilligung innehielt, jedoch ohne die vorgeschriebene Begleitung unterwegs war.

Denn eigentlich ist vorgeschrieben, dass solche Transporte entweder mit der Polizei oder einer privaten Ausnahmetransportbegleitung unterwegs sein müssen. Zudem hätte der Transport die Strecke Amsteg bis Göschenen während der Nacht befahren müssen. Das war jedoch nicht der einzige Verstoss gegen das Gesetz. So wurde bei der Kontrolle zusätzlich eine Gewichtsüberschreitungen sowie eine Überhöhe festgestellt. Darüber hinaus wiesen die Reifen Mängel auf und auch das Bremssystem wurde beanstandet.

Das Fahrzeug wurde vorübergehend stillgelegt. Nach erfolgter Reparatur und dem Einholen einer neuen Sonderbewilligung konnte der Fahrer mit seinem Transporter die Fahrt fortsetzen. Der Fahrer wird bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht. (zgc)