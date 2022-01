Göschenen Autofahrer bei Selbstunfall erheblich verletzt Ein Autofahrer ist zwischen Andermatt und Göschenen von der Strasse abgekommen und in eine Betonmauer geprallt. Der 33-Jährige musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Das Auto wurde beim Unfall stark beschädigt. Bild: Urner Polizei

Am Samstag, 1. Januar, fuhr ein Autolenker um zirka 3.45 Uhr von Andermatt in Richtung Göschenen. Im Bereich Kalkofenkehr verlor er aus derzeit unbekannten Gründen die Beherrschung über sein Fahrzeug und prallte frontal in die rechtsseitige Betonmauer, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Der im Kanton Uri wohnhafte 33-jährige Lenker verletzte sich bei der Kollision erheblich und wurde durch die Rega ins Kantonsspital Uri geflogen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich gemäss Polizeiangaben auf rund 8000 Franken.

Im Einsatz standen ein Firstresponder der Schadenwehr Gotthard, die Rega, ein privates Abschleppunternehmen, der Strassenunterhaltsdienst, die Staatsanwaltschaft Uri sowie die Kantonspolizei Uri. (zim)