Göschenen Autofahrer ignoriert 64 rote Ampeln auf Fahrt durch Gotthardtunnel – und macht einen U-Turn Ein deutscher Autofahrer begibt sich auf eine Irrfahrt durch den gesperrten Gotthardtunnel. Bei der Staatsanwaltschaft Uri wurde eine Anzeige gegen ihn eingereicht.

Die Ampel vor dem Nordportal des Gotthardtunnels in Göschenen stehen auf rot. Bild: Keystone

Am Donnerstag, 7. Oktober, um zirka 00.30 Uhr stellte die Kantonspolizei Uri fest, dass ein Auto mit deutschen Nummernschildern in den gesperrten Gotthardtunnel fuhr. Der 25-jährige Autofahrer hatte beinahe den kompletten Tunnel durchfahren, als er wenige hundert Meter vor der Tunnelausfahrt in Airolo über die doppelte Sicherheitslinie wendete und seine Fahrt wieder in Richtung Norden fortsetzte. Dabei ignorierte er rund 64 rote Lichtsignale, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Verletzt wurde bei der Irrfahrt niemand, aber die Fahrt hat dem 25-Jährigen eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Uri eingebracht. Der Gotthardtunnel war wegen Ausnahmetransporten von 23 Uhr bis 1 Uhr nachts gesperrt gewesen. (sok)