göschenen Autokollision: Der Gotthardstrassentunnel musste für zwei Stunden gesperrt werden Am Samstag um 17 Uhr prallten zwei Autos ineinander. Beide kollidierten mit der Tunnelinfrastruktur, was Schäden in unbekannter Höhe zur Folge hat. Verletzt wurde niemand.

Im Gotthardstrassentunnel kam es Richtung Norden am Samstagabend kurz vor 17 Uhr gemäss der Kantonspolizei Uri zu einem Unfall. Ein Auto mit Zuger Kontrollschild touchierte aus unbekannten Gründen das rechtsseitige Bankett, bevor es zur Kollision mit dem vorausfahrenden Auto kam. Dadurch drehte sich das vordere Fahrzeug mit deutschem Kontrollschild und prallte in die rechte, dann in die linke und abermals in die rechte Tunnelwand. Beide Autos kamen schliesslich auf der Normalspur zum Stillstand.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 60'000 Franken. Der Schaden an der Tunnelinfrastruktur konnte noch nicht beziffert werden. Der Gotthardstrassentunnel musst für die Aufräumarbeiten zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, der Rettungsdienst Uri, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri. (se)