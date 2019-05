Göschenen: Bauarbeiten auf der Reussbrücke verschieben sich Eigentlich hätte der Deckbelag auf der Kantonsstrasse in Göschenen schon diese Woche erneuert werden sollen. Das schlechte Wetter machte den Verantwortlichen jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Die Bauarbeiten auf der Kantonsstrasse in Göschenen verschieben sich wegen des schlechten Wetters. (Bild: Boris Bürgisser, 3. Oktober 2008)

(pd/sre) Die Baudirektion Uri muss die Arbeiten auf der Reussbrücke wegen schlechter Witterung um eine Woche verschieben, wie die Kantonsverwaltung am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Neu werde der Deckbelag auf der K31 Göschenen innerorts in der Nacht von Montag, 27. Mai, auf Dienstag, 28. Mai, ersetzt. Die Kosten betragen rund 30’000 Franken. Um die Arbeiten ausführen zu können, wird die Brücke am 27. Mai 2019 von 19.30 Uhr bis am 28. Mai um 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.

Am späteren Nachmittag des 27. Mai ist aufgrund von Fräsarbeiten kurzzeitig mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Verkehr wird von Hand geregelt.