Göschenen: Betrunkener 25-jähriger Lenker baut Selbstunfall

Am Freitagmorgen um zirka 7.45 Uhr hat ein Mann in der Schöllenen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit einer Leitplanke kollidiert. Dabei verletzte er sich. Der Lenker war in alkoholisiertem Zustand unterwegs. Seinen Führerschein ist er los.