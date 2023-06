Göschenen Eröffnung der zweiten Röhre verschiebt sich um sieben Monate Die politische Begleitkommission wurde erneut über den Stand der Arbeiten für das Projekt der zweiten Gotthardröhre informiert. Besprochen wurden unter anderem der Stand der Arbeiten, die Umweltaspekte der Baustelle und die zukünftigen Herausforderungen.

Vor wenigen Tagen tagte in Göschenen erneut die politische Begleitkommission für das Projekt der zweiten Gotthardröhre. An der Sitzung nahmen politische Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden Airolo und Göschenen, der Kantone Uri und Tessin sowie Mitarbeitende des Bundesamtes für Strassen (Astra) teil.

Ein Blick auf die Baustelle der zweiten Röhre in Göschenen. Bild: PD/Valentin Luthiger

Dabei erfuhr die Kommission, dass der Ausbruch der beiden Zugangsstollen zu den geologischen Störzonen planmässig verlaufe. «Carla», die auf der Nordseite arbeitende Tunnelbohrmaschine (TBM), sei bereits an ihrem Ziel angekommen. «Delia», ihre Kollegin auf der Südseite, werde ihr Ziel bald erreichen, sie befinde sich derzeit auf etwa 80 Prozent der Strecke. In Göschenen seien auch die Anlagen für den Materialtransport per Förderband und Bahn in Betrieb genommen worden, während in Airolo im Zwischenlager Stalvedro die Installation der Zuschlagstoff-Recyclinganlage im Gange sei.

Einsprache sorgt für Verzögerung

Das Astra informierte an der Sitzung auch über eine Verlängerung der Bauzeit. Grund dafür sei eine Einsprache gegen den Vergabebeschluss über das Baulos für die Materialbewirtschaftung. Entsprechend dem aktuellen Zeitplan kann die zweite Gotthardröhre gemäss Informationen des Astra im Juli 2030 für den Verkehr freigegeben werden, das sind rund sieben Monate später als ursprünglich geplant. In jedem Fall würden im Verlauf der Arbeiten alle Möglichkeiten geprüft, um noch so viel Zeit wie möglich wieder aufzuholen.

Luftaufnahme auf Göschenen. Bild: PD/Valentin Luthiger

Es seien Massnahmen ergriffen worden, um die durch die Baustelle verursachten Emissionen von Lärm und Staub so gering wie möglich zu halten. Eine grosse Herausforderung blieben die Staubemissionen, deren Kontrolle stark von den Witterungsverhältnissen abhängt. Auch die Kantone seien an der Überwachung der Emissionen beteiligt und arbeiten aktiv mit, um ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Baustelle, dem Schutz der Bevölkerung und dem Respekt der Umwelt zu erreichen.

Instagram-Kanal und «Tag der offenen Baustelle»

Generell bestehe ein starkes öffentliches Interesse an allem, was rund um den Bau der zweiten Gotthardröhre geschieht. Die beiden Infozentren in Göschenen und Airolo verzeichnen gemäss Informationen an die Begleitgruppe hohe Besucherzahlen. Auch die Medienanfragen hätten in den letzten Monaten zugenommen. Der Start der Testphase zur Renaturierung des Flachwasserbereichs des Vierwaldstättersees mit Aushubmaterial aus Göschenen sei von den nationalen Medien mit grossem Interesse verfolgt worden.

Vor diesem Hintergrund habe das Astra im April den Betrieb eines Instagram-Kanals für die Baustelle aufgenommen und werde 2023 zum ersten Mal zwei «Tage der offenen Baustelle» durchführen, und zwar am 17. Juni in Airolo und am 16. September in Göschenen. Die nächste Sitzung der politischen Begleitkommission ist für Frühling 2024 geplant.

Zum Abschluss der Sitzung konnten die Mitglieder der politischen Begleitkommission die Baustelle in Göschenen besichtigen und sich persönlich vom Fortschritt der Arbeiten überzeugen. (pd/eca)