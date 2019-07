Göschenen: Frau beim Klettern von Stein getroffen und erheblich verletzt Die Kantonspolizei Uri stand am Sonntagmorgen gleich zweimal im Einsatz: In Göschenen ereignete sich am Hochschijen ein schwerer Kletterunfall, in Wassen stürzte eine Motorradfahrerin auf der Sustenpassstraasse und wurde dabei erhebliche verletzt.

(zim/pd) Am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri die Meldung ein, dass am Hochschijen eine Person verunfallt sei. Die 31-jährige Mann aus dem Kanton St. Gallen, der in einer Zweier-Seilschaft unterwegs war, wurde beim Klettern von einem Stein getroffen und an den Beinen eingeklemmt. Er wurde dabei erheblich verletzt, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Ein Team der Rega konnte unter Mithilfe der Swiss Helicopter die Person rasch bergen und in ein ausserkantonales Spital überfliegen. Der genaue Unfallhergang wird zurzeit polizeilich untersucht.

Wassen: Selbstunfall mit dem Motorrad

Ebenfalls am Sonntagmorgen, gegen 11 Uhr, befuhr eine 21-jährige Motorradlenkerin aus dem Kanton Zürich die Sustenpassstrasse von Wassen Richtung Sustenpass. Bei der Wendeplatte «Leggistei» kam sie laut Polizeimeldung aus zurzeit noch ungeklärten Gründen zu Fall. Die Frau wurde erheblich verletzt und musste mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital Uri überführt werden. Die durchgeführte Atemalkoholprobe war negativ. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 300 Franken.