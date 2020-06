Göschenen: Frontalkollision im Gotthard-Strassentunnel fordert zwei Verletzte Am Sonntagnachmittag kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Unfall im Gotthard-Strassentunnel. Der Tunnel war für rund zwei Stunden gesperrt.

(fmü) Der Unfall ereignete sich um 17.30 Uhr. Ein 64-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich fuhr mit einem Mietfahrzeug in Richtung Norden. Unmittelbar vor dem Tunnelende in Göschenen geriet er aus derzeit nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Dort kollidierte er frontal mit einer korrekt in Richtung Süden fahrenden 35-jährigen Fahrzeuglenkerin.

Bild: PD

Die beiden verletzten Fahrzeuglenker wurden durch die Rettungsdienste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht. An den beiden Personenwagen entstand ein Totalschaden von rund 50'000 Franken. Für die Bergung der beiden Verletzten, die Tatbestandsaufnahme sowie den Abtransport der Unfallfahrzeuge musste der Gotthard-Strassentunnel für zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über den Gotthardpass umgeleitet.

Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst Tre Valli Soccorso mit einem Notarzt sowie der Rettungsdienst Kantonsspital Uri, ein privates Abschleppunternehmen sowie Mitarbeitende der Kantonspolizei Uri.