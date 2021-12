Göschenen 75-jähriger Geisterfahrer vor dem Gotthardtunnel gestoppt Am Samstagabend fuhr ein älterer Mann vor dem Gotthardtunnel mehrere hundert Meter auf der falschen Spur. Dabei kreuzte der Lenker, der ein Auto mit Urner Kontrollschildern fuhr, drei andere Fahrzeuge. Trotz Geisterfahrt wurde niemand verletzt.

Am Samstag etwa um 18.45 Uhr stellte die Kantonspolizei Uri fest, dass ein Personenwagen mit Urner Kontrollschildern unmittelbar vor dem Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Süden auf der dortigen Sperrfläche anhielt. Der 75-jährige Lenker wendete anschliessend sein Fahrzeug und fuhr mehrere hundert Meter als Geisterfahrer auf der Südspur in Richtung Norden weiter. Beim nahegelegenen Kontrollplatz Schöni bog er gemäss Polizeimeldung nach links ab und verliess die Autobahn in Richtung Kantonsstrasse.

Bei dieser Geisterfahrt kreuzte der fehlbare Lenker zwei korrekt fahrende Fahrzeuge. Ein drittes Fahrzeug musste beim Abbiegemanöver abbremsen und vorsorglich ausweichen.

Der Lenker und seine zwei Fahrzeuginsassen konnten durch die Kantonspolizei Uri angehalten werden. Der Führerausweis wurde dem Fahrer zu Handen der Administrativbehörde abgenommen und er wird sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Uri verantworten müssen. (PD)