Irrfahrt Geisterfahrer wird gestoppt, während er in den gesperrten Gotthardtunnel fährt In der Nacht auf Mittwoch fuhr ein PW auf der falschen Spur in den Gotthardtunnel, der wegen Unterhaltsarbeiten zu war. Erst nach mehreren hundert Metern hatte die Irrfahrt ein Ende.

(AH). Der Arbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes im Gotthard-Strassentunnel staunte wohl nicht schlecht, als ihm in der Nacht ein Geisterfahrer entgegenfuhr. Der Vorfall passierte während der Tunnel aufgrund von Unterhaltsarbeiten gesperrt war.

Fahrzeug über Sperrfläche gewendet

Laut einer Meldung der Urner Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht vom Mittwoch etwa um 00.15 Uhr. Der Lenker eines Personenwagens mit italienischen Kontrollschildern fuhr vom Kreisel Göschenen auf die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Nord. Zu Beginn der Doppelspur wendete er sein Fahrzeug über die Sperrfläche und fuhr als Geisterfahrer in südliche Richtung bis in den Tunnel hinein. Erst nach mehreren hundert Metern hatte die Irrfahrt ein Ende.

Ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes entdeckte den PW. Er konnte den Fahrer anhalten. Nach Hinterlegung einer Bussenkaution konnte der Lenker seine Fahrt fortsetzen.