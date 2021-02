Göschenen Lastwagen kracht in anderen Lastwagen – 60'000 Franken Sachschaden Am Mittwochabend kam es auf der Autobahn A2 im Bereich der Dosierstelle zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Lastwagen.

(pw) Am Mittwoch kurz nach 19 Uhr fuhr der Lenker eines Lastwagens mit lettischen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 vom Naxbergtunnel her in Fahrtrichtung Süden. Wie die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, musste der Lenker im Bereich der Dosierstelle in Göschenen sein Fahrzeug aufgrund der Ampelanlage anhalten. Dies erkannte der nachfolgende Lenker eines italienischen Lastwagens zu spät und kollidierte in der Folge mit dem Heck des vorderen Fahrzeuges. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 60'000 Franken.