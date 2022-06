Göschenen Verfolgungsjagd im Gotthardtunnel: Zwei Führerscheinlose unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen Im Gotthard-Strassentunnel sind vergangenen Sonntagnachmittag zwei Autofahrer aufgefallen, weshalb sie die Kantonspolizei Uri aus dem Verkehr zog. Beide hatten keinen gültigen Führerausweis und waren unter Drogeneinfluss.

Die Kantonspolizei Uri konnte am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuglenker aus dem Verkehr ziehen. (Sybmolbild) Bild: Carmen Epp

Die Kantonspolizei Uri hat am vergangenen Sonntagnachmittag in Erstfeld zwei Autofahrer ohne Führerausweis aus dem Verkehr gezogen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die durchgeführten Drogenschnelltests zeigten bei beiden Männern ein positives Resultat an.

Im Gotthard-Strassentunnel wurde ein Wendemanöver eines Autos festgestellt, weshalb die Patrouille das Fahrzeug verfolgte. Die beiden Lenker, ein 27-jähriger Pole und ein 24-jähriger Pole, wurden beim Rastplatz Wiler in Erstfeld angehalten und kontrolliert.

Da beide Männer das Auto gelenkt hatten, müssen sie sich wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne gültigen Führerausweis vor der Staatsanwaltschaft Uri verantworten. (abt)