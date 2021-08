Göschenen Lenker kollidiert mit Verkehrsteiler, Wagen kippt Auf der Autobahn A2 ist es am Dienstag zum Selbstunfall gekommen, bei dem sich zwei Personen verletzten.

Am Dienstag, 31. August, verletzen sich zwei Personen bei einer Selbstkollision in Göschenen. Um 12 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern durch den Gotthard-Strassentunnel in Richtung Nord. Kurz nach dem Tunnelausgang übersah der Lenker aus derzeit unbekannten Gründen die leichte Rechtskurve und kollidierte frontal mit dem Verkehrsteiler, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.

Der Wagen schlitterte auf der Autobahn rund 40 Meter weiter. Bild: PD/Kapo Uri

Der Personenwagen kippte dadurch auf die rechte Seite und schlitterte rund 40 Meter weiter, bis er am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Der 36-jährige Lenker sowie dessen 30-jährige Beifahrerin wurden bei diesem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst Uri überführte sie ins Kantonsspital nach Altdorf. Der Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken.



Autobahn war für rund 25 Minuten gesperrt

Für die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme sowie die Aufräumarbeiten musste die Autobahn A2 in beide Fahrtrichtungen für rund 25 Minuten gesperrt werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, die Schadenwehr Gotthard, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri. (pd/RIN)