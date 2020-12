Göschenen Polizei verhaftet mutmasslichen Einbrecher Informationen aus der Bevölkerung führten dazu, dass die Polizei einen 69-jährigen Mann festhalten konnte, der sich illegal in der Schweiz aufhielt.

(pd/MZ) Die Kantonspolizei Uri erhielt am Sonntagabend, 29. November, kurz vor 23 Uhr, eine Meldung zu einem Einbruchsversuch in ein Hotel in Göschenen. Die umgehend ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei Uri, verstärkt mit einem Polizeihund, konnten die signalisierte Person auf einem Fahrrad anhalten und überprüfen.

Gemäss einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung ergab die Kontrolle des italienischen Staatsangehörigen, dass sich dieser illegal in der Schweiz aufhielt. Weiter ergab die Atemalkoholmessung einen Wert von 0.53 mg/l. Der 69-jährige Mann wurde vorübergehend festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet und es entstand Sachschaden in geringer Höhe. Die Kantonspolizei Uri klärt ab, ob der Mann für weitere Delikte verantwortlich ist. Der Italiener wird nach Abschluss der polizeilichen Abklärungen zwecks ausländerrechtlicher Massnahmen dem Amt für Arbeit und Migration zugeführt.

Einbruchversuch in ein Verkaufsgeschäft in Schattdorf

In derselben Nacht, um 02.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Uri ein Einbruchalarm aus einem Verkaufsgeschäft in Schattdorf ein. Die Kantonspolizei Uri rückte vor Ort aus und konnte Beschädigungen an der Infrastruktur feststellen. Hinweise zur Täterschaft bestehen keine. Die Täterschaft hat mutmasslich, aufgrund der Alarmierung, die Flucht ergriffen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Beim Einbruchsversuch wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen oder Personen umgehend via Telefon 117 der Polizei zu melden. Verdächtige Wahrnehmungen können sein:

- Unbekannte Personen, die im Quartier herumstreifen

- Unbekannte Fahrzeuge, die «suchend» durch das Quartier fahren

- Geräusche, wie das Klirren von Fensterscheiben oder das Splittern von Holz