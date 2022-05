Göschenen So geht es mit dem Bau der zweiten Röhre am Gotthard voran Die Rechnungen sowie die Camping- und Parkplatzverordnung wurden an der Gemeindeversammlung klar gutgeheissen.

Für den Bau der zweiten Röhre wird in Göschenen hart gearbeitet. Bild: Urner Zeitung (Göschenen, 1. Juli 2021)

Das Interesse der Göschenerinnen und Göschener an der Gemeindeversammlung war am Freitagabend gross. 71 Stimmberechtigte und 3 Gäste nahmen an der Versammlung in der Aula elf-elf teil. Zurzeit leben 475 Personen in Göschenen. Die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner mit festem Wohnsitz in der Gemeinde nimmt leicht zu.

Die Anwesenden erhielten aktuelle Informationen über den Stand der Arbeiten beim Bau der zweiten Gotthardtunnelröhre. Dabei ging es insbesondere um den Service- und Infrastrukturstollen sowie die Betonkaverne. Wie Gemeindepräsident Peter Tresch informieren konnte, ist der Zugang zur letzteren zu 100 Prozent ausgebrochen. Die Betonkaverne selbst ist ebenfalls bereits zu 60 Prozent ausgebrochen und dient vor allem auch als Schutz der Bevölkerung vor übermässigem Lärm. Denn der Bau der zweiten Röhre wird rund 10 Jahre lang dauern.

Bei der Umlegung des Service- und Infrastrukturstollens sind die Arbeiter mit dem Vortrieb inzwischen bei Tunnelmeter 260 angelangt. Insgesamt wird der Stollen 415 Meter lang.

Die Startröhre für die Tunnelbohrmaschine ist zu 100 Prozent ausgebrochen. Die Montage der Tunnelbohrmaschine soll von Mai bis Juli dauern. Im August kann dann bei der Tunnelbohrmaschine mit dem Vortrieb begonnen werden.

Peter Tresch informierte über die provisorischen Unterkünfte für die Baustelle. Aktuell stehen 101 Zimmer für Bauarbeiter zur Verfügung, ab 2023 sind es insgesamt 173 Zimmer. Die Kantine Nord soll am 1. Juni eröffnet werden können.

Nach Naturereignis: Keine weitere Gefahr

Am 4. Februar haben sich um 18.30 Uhr im Stockwald oberhalb der Kantonsstrasse rund 15 Kubikmeter Steinblöcke gelöst. Peter Tresch betonte jedoch, dass dies nicht als Folge von Sprengarbeiten für den Bau der zweiten Gotthardtunnelröhre erfolgt sei. Gemäss dem Leiter der Abteilung Naturgefahren stellt das Ereignis keine weitere Gefahr dar.

Die Geschäfte der Gemeindeversammlung sorgten für wenig Gesprächsstoff. So wurden sowohl die Parkplatz- als auch die Campingverordnung klar gutgeheissen. Bei der Parkplatzverordnung gab es eine, bei der Campingverordnung zwei Enthaltungen.

Die Zonen und Tarife wird der Gemeinderat in einem separaten Konzept regeln. Dieses wurde der Bevölkerung im Sinne einer Information vorgestellt. Beim Parkieren auf öffentlichem Grund sind die ersten 45 Minuten gratis. Anschliessend kostet es bis zu einer Stunde 1 Franken. Für jede weitere Stunde ist 1 Franken zu zahlen. Ab 7 Stunden bis maximal 1 Tag kostet 8 Franken. Für längeres Parkieren gibt es spezielle Tarife und zudem Vergünstigungen für Einwohnerinnen und Einwohner.

Rechnungen werden alle einstimmig angenommen

Die Jahresrechnung 2021 der Einwohnergemeinde Göschenen wurde einstimmig gutgeheissen. Diese schliesst bei einem Aufwand von 1,96 Millionen Franken mit einem Plus von etwas mehr als 3700 Franken. Budgetiert war ein Defizit von mehr als 125’600 Franken. Somit schliesst die Rechnung fast 129’400 Franken besser als budgetiert.

Ebenfalls einstimmig Ja sagten die Göschenerinnen und Göschener zu den Zahlen der Jahresrechnung des Elektrizitätswerks der Gemeinde Göschenen. Diese weist bei einem Aufwand von mehr als 1,31 Millionen Franken ein Plus von gut 16’400 Franken auf. Das ist im Rahmen des Erwarteten, denn budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 19’350 Franken.