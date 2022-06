Göschenen Strassenbelag südlich der Reussbrücke wird ersetzt Von Dienstag, 7. Juni, bis Freitag, 17. Juni, wird ein Abschnitt auf der Kantonsstrasse in Göschenen saniert. Die Baustelle ist einspurig passierbar.

Die Baudirektion Uri saniert einen Abschnitt der Kantonsstrasse in Göschenen, heisst es in einer Mitteilung der Baudirektion. Zwischen Dienstag, 7. Juni, und Freitag, 17. Juni, wird der Belag auf einer Länge von 27 Metern am südlichen Ende der Reussbrücke auf der K31 Göschenen innerorts ersetzt. Die Kosten betragen rund 55'000 Franken.

Der Abschnitt ist einspurig befahrbar. Blaulichtorganisationen und der öffentliche Verkehr können die Baustelle passieren. Der Verkehr wird am Tag und in der Nacht mit einer Lichtsignalanlage geregelt. (cn)