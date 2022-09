Göschenen Unfall zwischen Auto und Kleinbus im Gotthardtunnel fordert vier Verletzte Wegen eines Unfalls war der Gotthardtunnel am Montagnachmittag gesperrt.

Der Gotthard-Tunnel musste nach dem Unfall gesperrt werden. Symbolbild: Dominik Wunderli

Ein italienischer Autofahrer geriet am Montagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Kleinbus aus Deutschland zusammen. Bei der Kollision verletzte sich ein Insasse des Autos erheblich. Ebenfalls zogen sich der Fahrer sowie zwei Mitfahrende des Kleinbusses leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Die verletzten Personen wurden ins Kantonsspital Uri sowie ausserkantonale Spitäler überführt.

Der Gotthardtunnel ist bis 18 Uhr in beide Richtungen gesperrt. In Richtung Süden staut sich der Verkehr auf einer Länge von fünf Kilometern, in Richtung Norden sind es sechs Kilometer Stau. (rem)