Göschenen will für 350'000 Franken die Radonwerte des Schulhauses reduzieren Die Radonwerte in allen Göschener Schulzimmern überschreiten die Grenzwerte des Bundes. Nun stimmt die Bevölkerung über den Sanierungskredit ab, der das Gebäude weiterhin nutzbar machen soll.

Eine Sanierung soll die Radonwerte in den Schulräumen reduzieren. Archivbild: Urs Hanhart

(mah) Die Radongaskonzentration ist in allen Schulzimmern und Räumen des Schulhauses Göschenen zu hoch: Das zeigen Messungen, die im Auftrag des Amts für Umweltschutz durchgeführt wurden. Nun will die Gemeinde Sofortmassnahmen treffen. Am 29. November entscheiden die Einwohnerinnen und Einwohner von Göschenen deshalb über ein Kreditbegehren für eine Sanierung des Schulhauses ab.

Grund für diese Erkenntnis sind nach Mitteilung der Gemeinde neue Grenzwerte der Radongaskonzentration, welche Anfang 2018 vom Bund festgelegt wurden. Laut dem Bundesamt für Gesundheit ist das radioaktive Edelgas – nach dem Rauchen – die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Der Grenzwert liege in Räumen, in welchen sich Personen regelmässig während mehrerer Stunden pro Tag aufhalten, bei 300 Becquerel pro Kubikmeter. Zuvor betrug die maximal erlaubte Konzentration 1000 Becquerel pro Kubikmeter, also mehr als dreimal so viel. Weiter sei den Kantonen die Durchführung von Radonmessungen verordnet worden.

Das Schulgebäude muss bis Ende April 2020 saniert sein

Das Amt für Umweltschutz hat die Gemeinde Göschenen Ende 2018 über diese Messungen informiert, die Gemeinde Göschenen habe daraufhin im Januar und Februar 2019 die ersten Sofortmassnahmen getroffen. Durch Luftabsaugen aus dem Zwischenraum (Kriechkeller) des Gemeindesaals konnten die Radonwerte reduziert werden.

Doch diese Sofortmassnahmen reichen nicht aus: Am 26. März 2019 informierte das Amt für Umweltschutz, dass das Schulgebäude von Göschenen bis Ende April 2022 saniert werden muss, sofern es weiter für den Schulbetrieb genutzt werden soll. Da das seit 1909 genutzte Schulhaus bereits mehrmals renoviert und erweitert wurde, gestalte sich die Radonsanierung komplex und kostspielig, heisst es seitens der Gemeinde weiter. Der Kostenvoranschlag, über welchen abgestimmt wird, beläuft sich auf 348'488 Franken. Dieser Kredit sei aber auf ein Worst-Case-Szenario ausgerichtet, damit nicht über ein Nachkreditbegehren abgestimmt werden müsse.

Verschiedene Räume benötigen verschiedene Herangehensweisen

Aufgrund der unterschiedlichen Bauphasen und der versetzten Etagen des Schulhauses könne keine einheitliche Radonsanierung über das ganze Gebäude durchgeführt werden. Grundsätzlich werden sämtliche Räume, welche in Bodennähe sind, mit sogenannten Daliform-IGLU-Einwegschalungen für Belüftungshohlräume ausgelegt und mit einem neuen Betonüberzug abgedichtet. Die darunterliegenden und mit Radon belasteten Hohlräume werden abgesaugt und durch den bestehenden – infolge Anschluss an den Wärmeverbund stillgelegten – Heizungskamin abgeleitet.

Für den Werkraum laute die Empfehlung eines Fachspezialisten, eine Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zu installieren. Dies insbesondere aufgrund der grossen unter dem Terrain liegenden Wandfläche (Nordseite) und auch aufgrund der Nutzung des Raumes. Bei dieser Sanierungsvariante werde das Radon nicht vom Eindringen in den Raum abgehalten, sondern nur die radonhaltige Luft im Raum direkt durch aktiven kontrollierten Luftwechsel auf den geforderten Wert reduziert abgeführt. Im Kostenvoranschlag, welcher der Bevölkerung unterbreitet wird, sei aufgrund der möglichen Gesamtsanierung jedoch auch der Werkraum mit dem System IGLU eingerechnet worden.

Im Gemeindesaal wird im Zwischenraum (Kriechkeller) eine Betonschicht zur Verdichtung des Erdbodens eingegossen. Für das Betonieren müssen neun Bodenöffnungen eingebracht und anschliessend wieder geschlossen werden. Danach soll ein neuer Sportbodenbelag ausgelegt werden. Ebenfalls muss eine Wandsanierung einer schimmelbefallenen Rück- und Aussenwand im Gemeindesaal vorgenommen werden.

Nach der Durchführung dieser Sanierungsarbeiten soll eine zweite Messung der Radonwerte durchgeführt werden, so die Gemeinde Göschenen. Somit würden dann allfällige Überschreitungen der Grenzwerte direkt verhindert und mit Anpassungen verbessert werden.