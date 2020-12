Kirche Messen auch per Livestream: So wird im Seelsorgeraum Altdorf die Weihnachtszeit gefeiert Weil die Teilnehmerzahl bei den Messen beschränkt ist, braucht es für viele Gottesdienste eine Anmeldung.

(RIN) Weihnachten wird in diesem Jahr wohl vielerorts ein bisschen anders gefeiert, als man es sich gewohnt ist: Manche verbringen die Festtage heuer vielleicht in einem kleineren Kreis, statt mit der ganzen Familie oder bei den Grosseltern, andere setzten aufgrund der aktuellen Coronasituation und den Massnahmen an Heilig Abend mehr auf eine Feier im Freien, etwa in Form einer Waldweihnacht. Die Kirchen stehen vor ähnlichen Herausforderungen, so auch der Seelsorgeraum Altdorf.

Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist für viele Gottesdienste eine Anmeldung unter 041 874 70 40 oder info@kg-altdorf.ch erforderlich. Folgende Messen über die Weihnachtszeit in Altdorf sind davon betroffen:

In der Kirche St.Martin

23. Dezember: Versöhnungsfeier (14.30 Uhr)

24. Dezember: Krippenfeier (10.30 Uhr) Familiengottesdienst (17 Uhr), Weihnachtsmette (23 Uhr)

25. Dezember: Festgottesdienst (10 Uhr)

26. Dezember: Eucharistiefeier (10 Uhr)

27. Dezember: Gebärdete Eucharistiefeier (10 Uhr)

1. Januar: Eucharistiefeier (10 Uhr)

2. Januar: Eucharistiefeier (18 Uhr)

In der Kirche Bruder Klaus

22. Dezember: Versöhnungsfeier (19.30 Uhr)

24. Dezember: Krippenfeier (10.30 Uhr), Familiengottesdienst (16.30 Uhr), Weihnachtsmette (21 Uhr)

25. Dezember: Festgottesdienst (19 Uhr)

26. Dezember: Eucharistiefeier (19 Uhr)

27. Dezember: Eucharistiefeier (19 Uhr)

1. Januar: Eucharistiefeier (19 Uhr)

2. Januar: Eucharistiefeier (16.30 Uhr)

Folgende Gottesdienste aus der Kirche St.Martin werden per Livestream übertragen:

19. Dezember: Eucharistiefeier (18 Uhr)

20. Dezember: Eucharistiefeier (10 Uhr)

23. Dezember: Versöhnungsfeier (14.30 Uhr)

24. Dezember: Familiengottesdienst (17 Uhr), Weihnachtsmette (23 Uhr)

25. Dezember: Festgottesdienst (10 Uhr)

26. Dezember: Eucharistiefeier (10 Uhr)

27. Dezember: Gebärdete Eucharistiefeier (10 Uhr)

31. Dezember: Eucharistiefeier (18 Uhr)

1. Januar: Eucharistiefeier (10 Uhr)

2. Januar: Eucharistiefeier (18 Uhr)

3. Januar: Eucharistiefeier (10 Uhr)

Seelsorgeraum stellt Vorlage für Heim-Feier zur Verfügung

Da die Teilnehmerzahl für die Gottesdienste beschränkt ist, hat das Seelsorgeteam eine Vorlage erarbeitet, mit der zu Hause im Kreis der Familie selber besinnlich Weihnachten gefeiert werden kann. Die Vorlage macht einen Vorschlag für eine Feier mit kleineren Kindern, aber auch für eine mit grösseren Kindern oder Jugendlichen. Sie eignet sich auch für eine Feier mit Erwachsenen. Die Vorlage liegt ab Montag, 21. Dezember, beim Lichterweg in der Pfarrkirche St.Martin und in der Pfarrkirche Bruder Klaus bereit. Sie kann ab dann auch auf dem Pfarreisekretariat bezogen werden oder lässt sich als Vorlage ab dem 21. Dezember auch auf Website finden.