Altdorf Gottesdienste mit Zertifikat An diesen Gottesdiensten gibt es keine Maskenpflicht und es dürfen mehr als 50 Personen teilnehmen

Altdorf. Kirche St. Martin Bild: Urs Hanhart

Im Seelsorgeraum Altdorf wird neu pro Wochenende ein Gottesdienst mit Zertifikat angeboten. In diesen werden nur diejenigen eingelassen, welche im Besitz eines gültigen Covid-Zertifikats sind (geimpft, genesen oder getestet) sowie Kinder unter 16 Jahren ohne Zertifikat. Das ermöglicht, mit mehr als 50 Personen und ohne Schutzmasken Gottesdienst feiern zu können. Es empfiehlt sich, zeitig in die Kirche zu kommen und das Zertifikat sowie einen Personalausweis dabeizuhaben. Die übrigen drei Messfeiern am Wochenende sind ohne Zertifikat. Hier dürfen maximal 50 Personen mitfeiern, die Kontaktdaten müssen erhoben werden und es gilt Maskenpflicht. Welche Feiern zertifiziert sind, wird jeweils angekündet und im Pfarreiblatt und in den Anschlagkästen publiziert. Die ersten zertifizierten Gottesdienste sind am Sonntag, 10. Oktober und Sonntag, 17. Oktober, jeweils um 10.00 Uhr in St. Martin. (pd)