Gotthardmarsch In 17 Stunden auf den Gotthardpass: Der herausforderndste Wanderanlass in Uri geht in die nächste Runde Am 25. Juni organisiert Paul Dubacher zum 20. Mal den Gotthardmarsch von Seelisberg durch den ganzen Kanton Uri bis zum Gotthardpass. Das Interesse am Marsch ist gross, es sind nur noch wenige Plätze verfügbar.

Der Gotthardmarsch führt am Samstag, 25. Juni, von Seelisberg über 70 Kilometer und mit 2000 Metern Höhendifferenz in 17 Stunden auf den Gotthardpass. «Vor 19 Jahren startete ich mit acht Personen in Seelisberg zum Gotthardmarsch», erinnert sich Paul Dubacher.

Die Wandergruppe während eines vergangenen Gotthardmarsches auf der Teufelsbrücke. Bild: PD

Auch in diesem Jahr sei das Interesse ungebrochen, wie es in der Mitteilung der Organisatoren heisst. Der Organisator freut sich sehr über das grosse Interesse, verweist aber auf die beschränkte Teilnehmerzahl: «Aus organisatorischen Gründen sind die Plätze für den Gotthardmarsch beschränkt. Mehr als rund 130 Personen können wir leider nicht mitnehmen.»

Eine gute Vorbereitung ist wichtig

«Ohne eine gute Vorbereitung ist die Strecke nicht zu schaffen», ist der Urner Wanderprofi überzeugt. Und er muss es wissen: Bereits zum 20. Mal leitet er den Gotthardmarsch. Ab dem 29. Mai organisiert Paul Dubacher darum jeden Sonntag eine Trainingswanderung als Vorbereitung zum Gotthardmarsch. An den einzelnen Wanderungen können alle teilnehmen, auch wenn diese dann nicht am Gotthardmarsch mitmachen werden. Eine Anmeldung für die Trainingswanderungen ist nicht nötig.

Folgende Wandervorbereitungen finden statt: Am Sonntag, 29. Mai, 7 Uhr: Seedorf Seerestaurant – Bauen – Seedorf; Montag, 6. Juni, 7 Uhr: Seedorf Seerestaurant – Erstfeld – Seedorf; Sonntag, 12. Juni, 7 Uhr: Erstfeld Reussbrücke – Göschenen; sowie am Sonntag, 19. Juni, 8 Uhr: Göschenen Bahnhof – Andermatt – Gotthardpass.

Unterwegs auf dem Gottardo-Wanderweg

Der Gotthardmarsch folgt ab Attinghausen bis Göschenen dem Streckennetz des Gottardo-Wanderwegs. Dieser wurde zum 125-Jahr-Jubiläum der Gotthardbahn eröffnet und im Sommer 2016 bis Altdorf verlängert. Im Süden verläuft der Wanderweg weiter von Airolo bis Giornico. Er gilt als nachhaltiges Projekt der Jubiläumsfeierlichkeiten. Wer den Gottardo-Wanderweg auf der Urner Seite mit seinen über 50 Informationstafeln und unzähligen Sehenswürdigkeiten im gemütlicheren Tempo ablaufen und geniessen möchte, startet am besten in Göschenen auf 1111 Metern über Meer und wandert dann talwärts Richtung Altdorf, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/RIN)