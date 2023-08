Gotthardstau Bundesrat Rösti zeigt Verständnis für verärgerte Urner – bei konkreten Massnahmen bleibt er aber vage Wenn es am Gotthard staut, leiden die Urnerinnen und Urner unter dem Ausweichverkehr. Braucht es eine Maut, ein Slot-Management oder mehr Kapazitäten? Das sagt der SVP-Verkehrsminister.

Stau vor dem Gotthard-Nordportal bei Wassen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (20. 4. 2023)

Wenn es vor dem Gotthard staut, weicht der Verkehr auf die Kantonsstrasse aus. Das ist für viele geplagte Anwohnende ein grosses Ärgernis. Das zeigte sich auch an einem Podium, an welchem die Polizei der Bevölkerung das Konzept des Verkehrs- und Staumanagements am Gotthard vorstellte.

Anwohnende berichten von hochriskanten Überholmanövern und haarsträubenden Szenen mit Reisecars, Wohnwagen und Wohnmobilen. Häufig werden auch Fahrzeuglenkende beobachtet, die viel zu schnell durch die Dörfer brettern und das Vortrittsrecht von Fussgängern an Fussgängerstreifen rücksichtlos missachten. Zu reden gibt auch die temporäre Ausfahrtspurverlängerung ab Wassen in Richtung Göschenen. Bei Letzterem handelt es sich um ein Pilotprojekt, bei dem nach Einschätzung der Urner Polizei noch Optimierungsbedarf besteht.

Eine Belastung für Mensch und Umwelt

Albert Rösti während einer Bundesfeier. Bild: Bruno Kissling

Auch der zuständige Bundesrat Albert Rösti kann die Wut der Urner Bevölkerung nachvollziehen. «Ich habe Verständnis für den Unmut der Bevölkerung am Gotthard», sagte Rösti kürzlich in einem Interview mit der Automobil Revue. Der Ferienverkehr weiche auf die umliegenden Dörfer aus und belaste dort die Menschen und die Umwelt.

Das Parlament hat den Bundesrat jüngst beauftragt, in einem Bericht aufzeigen, wie das Verkehrsmanagement auf der Gotthardachse verbessert werden kann. Zur Diskussion steht eine Maut. Eine bürgerliche Allianz fordert vom Bundesrat die Einführung eines flexiblen Preissystems am Gotthard. Dazu sagt Rösti: «Im Rahmen dieses Berichts werden wir auch die Vor- und Nachteile einer Maut aufzeigen.»

Ob Rösti selber für oder gegen eine Maut am Gotthard sei, liess er offen. Gegenüber «20 Minuten» sagte er: «Ich verstehe, dass die Urner Regierung die Forderung stellt, ob sie realisierbar ist, müssen wir prüfen». Eine Urner Standesinitiative fordert ein digitales Slot-System für den Gotthardtunnel. Rösti sagt, dass das Bundesamt für Strassen (Astra) in engem Austausch mit den Kantonen stehe. «Mit der Verlängerung der Ausfahrten Göschenen und Airolo werden die Kantonsstrassen entlastet.»

Rösti äussert sich auch zu einer möglichen Öffnung auf vier Spuren im Gotthardtunnel. Er sagt, dass der Alpenschutzartikel in der Verfassung eine Erhöhung der Kapazität verbieten würde. Wer am Gotthard mehr Transitverkehr wolle, müsse die Stimmberechtigten an der Urne überzeugen. Rösti meldet aber auch Bedenken an: «Mehr Kapazität am Gotthard würde sich auch auf die Zubringerstrecken auswirken». Betroffen wären auch die Autobahnen im Mittelland. Gerade rund um Luzern kommt es oft zu Engpässen. Abhilfe könnte der Bypass mit einem 3,8 Kilometer langen Tunnel schaffen. Die Eröffnung ist nicht vor 2036 geplant.