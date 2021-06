Gränichen Zwei Urner Podestfahrer bei der Elite des Proffix Swiss Bike Cup Linda Indergand und Fabio Püntener fahren beim 3. Rennen der Schweizer Rennserie auf den dritten Podestplatz. Auch die übrigen Urner glänzten in Gränichen durchwegs mit sehr guten Klassierungen.

Linda Indergand fährt am Proffix Swiss Bike Cup 2021 aufs Podest. Bild: PD

Bei überaus sommerlichen Temperaturen wurde am vergangenen Wochenende in Gränichen zum dritten Wettbewerb im Rahmen des Proffix Swiss Bike Cup gestartet. Die Strecke, insbesondere im Startbereich, wurde gegenüber dem Vorjahr etwas angepasst, um so den Stau kurz nach dem Start zu vermeiden. Die sommerlichen und trockenen Verhältnisse liessen das ganze Unterfangen zu einer staubigen Angelegenheit werden. Zudem waren die Felder in allen Kategorien topbesetzt, und auch die Zahlen der Teilnehmenden schnellten in rekordverdächtige Höhen.

Linda Indergand und Fabio Püntener auf dem Podest

Das Feld der Elite Frauen kam kurz nach dem Start ins Stocken, da Alessandra Keller in einer Kurve zu Fall kam, und etliche Fahrerinnen nicht mehr ausweichen konnten. Die routinierte und technisch topbeschlagene Urner Weltklassebikerin Linda Indergand kam mit Glück und Können an dem «Stau» vorbei und übernahm damit auch klar die Spitze, bis sie dann in der dritten Runde durch die Britin Evie Richards überholt wurde. Auch die Schweizerin Sina Frei gesellte sich eine Runde später zu Indergand, die ihrerseits dann am Hinterrad ihrer Landsfrau das Rennen fortsetzte. Sina Frei startete aber noch einmal eine Attacke, der Linda Indergand nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Dennoch konnte sie den dritten Podestplatz sicher nach Hause fahren.

Einen Podestplatz realisierte auch der U23-Fahrer Fabio Püntener, der sich bereits nach dem Start an der Spitze des Elite-, und U23-Feldes festsetzte. Obwohl viel allein unterwegs notierte er gute und vor allem regelmässige Rundenzeiten, was ihn schliesslich auf den 10. Gesamtplatz, und in der Kategorienrangliste der U23-Fahrer auf das Podest brachte. Reto Indergand startete gut in den Wettbewerb, hatte dann aber bis Rennhälfte etwas Mühe, das Tempo mitzugehen. Mit einer Steigerung ab ungefähr Mitte Rennen konnte er sich als 13. doch noch einen Platz unter den Top 15 Fahrern sichern, verlor aber rund 22 Sekunden auf seinen ehemaligen «Lehrling» und Vereinskollegen, Fabio Püntener.

Gute Leistungen beim Nachwuchs

Der Nachwuchs, bestens betreut durch Bruno Küttel und Christian Zberg, hatte bereits am Samstag zu ihren Rennen anzutreten, wobei die jüngsten Kategorien den Kids-Parcours und ein Rennen zu bestreiten hatten. Fionn Wicki brillierte mit einem sauberen Parcours, den er auf dem 6. Platz beendete, in der Gesamtwertung setzte er sich auf den immer noch sehr guten 14. Schlussrang. In der Kategorie Mega Mädchen war es einmal mehr Elena Frei, die für das Urner Team Velo Infanger/IG Radsport Uri das beste Ergebnis erzielte. Das Nachwuchstalent aus Erstfeld hatte aber ebenfalls mit den heissen und staubigen Verhältnissen zu kämpfen, ihr Einsatz brachte sie schliesslich auf den erweiterten 4. Podestplatz. Auch die übrigen Leistungen entsprachen durchwegs den Erwartungen. Bereits am kommenden Wochenende werden die Urner Biker in Savognin wieder an einem Swiss Bike Cup im Einsatz stehen, bevor eine kleine Delegation des Teams Velo Infanger/IG Radsport Uri an die Jugend-Europameisterschaften nach Plia reisen wird.