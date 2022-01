Gross-Grinden-Zunft Schlechte Aussichten für Fasnachtsumzug in Seelisberg Die Gross-Grinden-Zunft möchte in Seelisberg auch in diesem Jahr eine Fasnacht sehen – in irgendeiner Form im Rahmen des Möglichen.

Seelisberg ist mit der 63. Generalversammlung der Gross-Grinden-Zunft in die fünfte Jahreszeit gestartet. Wenn auch zur Fasnachtseröffnung keine Guggenmusik spielen konnte und viele lieb gewonnene Traditionen in diesem Jahr nicht durchgeführt werden können, lassen sich die Seelisberger auch in diesem Jahr die Fasnacht nicht nehmen. «Die Fasnacht ist eine spontane Sache. Verkleidet Euch wann immer Ihr Lust dazu habt und geht so auf die Strasse. Macht etwas Verrücktes im Rahmen der dann aktuellen Möglichkeiten und dekoriert über die Fasnachtszeit Eure Häuser wie im letzten Jahr», rief Zunftpräsident Alex Aschwanden die Versammlung auf, welche sich am Samstag im Hotel Montana eingefunden hatte.

Der Zunftsvorstand mit Zunftmeisterpaar Roli und Daniela Aschwanden (links). Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 8. Januar 2021)

Aufgrund der aktuellen Situation wird wohl dieses Jahr weder eine Dorffasnacht in der Turnhalle noch der Umzug für das Zunftmeisterpaar möglich sein. So stehen im Moment nur die Schulfasnacht und das Zunftgedächtnis einigermassen fix auf dem Programm. «Wir können ein paar Eckpunkte vorgeben, die fasnachtsbegeisterten Seelisbergerinnen und Seelisberger werden dann daraus bestimmt etwas machen», erklärte Alex Aschwanden an der GV.

Unterstützung für Fasnacht

Die Rechnung der Fasnachtszunft schliesst erfreulich ab. Da die Zunft auch die Dorfchilbi organisiert und im Jahr 2020 alle Anlässe noch durchgeführt werden konnten, ist es möglich, die Zunftkutsche, welche am Umzug das Zunftmeisterpaar mitführt, auf den neusten Stand zu bringen. Zukünftig kann die Kutsche dank dieser Arbeiten von zwei Pferden gezogen werden. «Mit freiwilligen, individuellen Jahresbeiträgen, welche zu einem grossen Teil aus Seelisberg stammen und im letzten Jahr über 5700 Franken betragen haben, zeigen uns die Seelisberger, dass sie hinter der Fasnachtstradition stehen», gab sich Kassier Thomas Gisler überzeugt.

Eine Bildershow bis zurück ins Jahr 1962 zeigte der Versammlung die Entwicklung der Seelisberger Fasnacht auf. Die Schnappschüsse lösten viele spontane Lacher und Kommentare aus. Sie brachten aber auch schöne Erinnerungen an frühere Fasnachtserlebnisse zurück. Maya Herger konnte für ihre zehnjährige Vorstandsarbeit geehrt werden und der Vorstand bleibt in der heutigen Zusammensetzung weiterhin im Amt.

Daniela und Roli Aschwanden bleiben Zunftmeisterpaar

Traditionsgemäss hätte das Zunftmeisterpaar Daniela und Roli Aschwanden an der Generalversammlung ihr Amt nach zwei Jahren weitergegeben. Da die letztjährige Fasnacht und vor allem der Umzug nicht stattfinden konnten, bleiben sie aber weiterhin im Amt, was die Versammlung mit einem grossen Applaus bestätigte.

Roli und Daniela Aschwanden bleiben weiterhin Zunftmeisterpaar. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 8. Januar 2021)

«Es ist nicht einfach, in der aktuellen Situation Nachfolger für dieses Amt zu finden. Mit unserem Weitermachen möchten wir die Seelisberger Fasnacht sowie die Gross-Grinden-Zunft, eine der noch weinigen Fasnachtszünfte in Uri, unterstützen», erklärten Daniela und Roli Aschwanden ihren Entscheid. Wie alle Fasnächtler nehmen auch sie die diesjährige Fasnacht, wie sie kommt und sind überzeugt, dass so die für viele schönste Jahreszeit auch in diesem Jahr irgendwie stattfinden wird.