Grosser Einsatz für das erste Urner Autofestival An drei Abenden gibt es auf dem Parkplatz beim Tellpark in Schattdorf eine besondere Party mit viel Musik. Neben Autos werden auch ein paar ausgefallene Gefährte erwartet.

Auf dem Parkplatz des Tellparks in Schattdorf steigt ab Donnerstagabend das erste Urner Autofestival. Bild: PD

Ein Auto aus Karton, ein Bobby Car, ein Lieferwägeli mit einer Festbank – wenn die Fans ab Donnerstag das erste Urner Autofestival besuchen, sind auch ausgefallene Fahrzeuge und besondere Gefährte zu erwarten. Die Organisatoren zeigen sich tolerant. «Grundsätzlich ist bei den fahrenden Untersätzen viel erlaubt», sagt David Bär, OK-Präsident und Initiator des ersten Urner Autofestivals.

David Bär ist OK-Präsident und Initiator des ersten Urner Autofestivals. Bild: Florian Arnold (23. Juli 2019)

Auch für die Veranstalter ist das ganze Neuland. Sie waren selber noch nie an einem Autofestival. «Wir sind gespannt, was auf uns zukommt», so Bär. Die Urner seien bekannt für ihre Kreativität. «Wichtig ist, dass es ein Gefährt nicht höher als zwei Meter ist. Schliesslich sollen auch Gäste in den Fahrzeugen, die weiter weg von der Bühne stehen, einen guten Blick auf die Bühne haben.»

Wer nicht mit dem Auto kommen will, kann einen Einzeleintritt lösen

Die Besucher müssen nicht zwingend mit dem eigenen Auto kommen. «Wir haben uns entschlossen, auch Einzeleintritte anzubieten», erklärt Bär. So wollen die Organisatoren einen grossen Lastwagen auf der Seite des Parkplatzes hinstellen. Auf der Ladefläche wird es Sitzplätze geben, von denen aus man ebenfalls einen guten Blick auf die Bühne hat.

Und wie schaut man, dass die Chauffeure für die Heimfahrt fahrtüchtig bleiben? «Wir bieten auch Getränke ohne Alkohol sowie alkoholfreies Bier an.» Und Bär weiss: «Viele haben für den Schluss der Party einen Fahrer organisiert, der sie sicher nach Hause bringt.»

Das Festgelände wird nur minimal beschallt. Die Besucher hören die Musik über ihre Autoradios. Die Musiker auf der Bühne haben Monitore. Den grössten Lärm machen wohl die Autos mit ihren Hupen. «Wir befinden uns in der Schattdorfer Industriezone», sagt Bär. «Es gibt keine direkten Anwohner beim Tellpark.»

Die Veranstalter rühren für das Autofestival, das am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend stattfindet, mit der grossen Kelle an. Akustisch und optisch wird einiges geboten. Für den guten Sound, das Licht und die Pyro-Effekte sind Profis am Werk. Engagiert wurde dafür Stage Concept Schweiz, eine auf Veranstaltungen spezialisierte Firma. 35'000 Franken lassen sich das die Veranstalter kosten.

«Höchste Zeit, dass wieder etwas geht»

160 Autos haben Platz. Ein Ticket für ein Auto, das maximal 5 Personen Platz bietet, kostet 100 Franken. Es gibt aber auch Tickets für zwei Personen in einem Auto für 60 Franken.

Den Vereinen sei es während der Coronapandemie langweilig geworden. «Höchste Zeit, dass wieder etwas geht», sagt David Bär. Der Handballclub KTV Altdorf, der Fussballverein ESC Erstfeld, der Volleyballverein Fortuna Bürglen, und der Flüeler Jugendverein Zigani Fiora werden mit vielen Helfern beim Festival dabei sein. Die vier beteiligten Vereine seien stark am Organisieren und könnten auf viele Erfahrungen bei Festen und Heimspielen zurückgreifen. «Ihnen macht es Spass, endlich wieder etwas auf die Beine zu stellen.»

Zudem ist Bär überzeugt, dass das Festival noch einiges mehr auslöst: «Wir setzen Impulse für die Wirtschaft.» So seien die auswärtigen Künstler im Hotel Höfli in Altdorf einquartiert. «Bratwurst und Hot Dog beziehen wir bei den lokalen Metzgereien. Händler aus der Region liefern die Getränke.»

Terminkollision liess sich nicht vermeiden

Kulturell kommt es im Kanton Uri zu einer Terminkollision. Das Autofestival findet am selben Wochenende wie das Open-Air-Kino statt. «Das liess sich leider nicht vermeiden», sagt Bär. «Es waren die besten Daten für die auftretenden Künstler.»

Die Verantwortlichen haben sich mit dem Kantonalen Führungsstab (Kafur) respektive mit dem Sonderstab Covid-19 Exit abgesprochen. Eine Security Firma ist für Sicherheit und Ordnung besorgt. Die Besucher sollen während des Festivals in ihren Autos bleiben. Die Fahrzeuge dürfen nur verlassen werden, um aufs WC zu gehen oder Geld vom Bancomaten zu holen. Die Getränke und Snacks werden von den vielen Helfern zu den Autos gebracht. Kurz vor Mitternacht ist im Tellpark jeweils Schluss. Anschliessend gibt es aber eine Afterparty im «Sternen» in Schattdorf.

Matteo Gisler aus Altdorf tritt mit der Band Kind of a Mate am Donnerstagabend am Autofestival auf. Bild: Florian Arnold (Urner Zeitung)

Auch Bands und DJ waren während der Coronakrise zum Herumsitzen verurteilt. Die Bands freuen sich sehr, wieder einmal auftreten zu können. Das bestätigt Matteo Gisler. Er hilft mit beim Organisieren des ersten Autofestivals und wird zudem mit seiner Band Kind of a Mate zu hören sein. «Wir haben rund ein halbes Jahr nicht mehr miteinander gespielt», sagt er. Am Donnerstagabend bei der Eröffnung des Festivals spielen Urner Bands. Neben Kind of a Mate sind Colster und Moes Anthill zu hören. «Auch die einheimischen Musiker sollen eine Plattform erhalten», sagt Gisler. «Wir wollen nicht nur auf nationale und internationale Grössen setzen.»