Grüne Modeschau in Andermatt muss wieder verschoben werden Aktuelle Coronareisebestimmungen machen der Green Fashion Week einen Strich durch die Rechnung. Der Event war auf den 23. November angesetzt.

Wegen aktuellen Corona-Entwicklungen: Die Green Fashion Week ist erneut abgesagt. Bild: PD

Eigentlich war der Green Fashion Week der rote Teppich im exklusiven Andermatt gewiss. Nachdem die Pandemie den internationalen Event Ende Mai vereitelt hatte, folgte die Verschiebung auf den November (unsere Zeitung berichtete). Mikel Dolci und seine Familie von der mailändischen Modeagentur GD Major hatten sich bis zuletzt dafür ins Zeug gelegt, dass die grüne Modeschau durchgeführt werden könnte. «Wir haben alles in unserer Macht stehende für ein Stattfinden getan.» Doch die Vorgaben verunmöglichen nun das Unterfangen. «Unsere Gäste müssen verschiedene Grenzen passieren – inklusive das Tessin – und diese Grenzübertritte werden teilweise mit Quarantänen stark erschwert.» Mikel Dolci bedauert dies:

«Wir wären glücklich gewesen, den Event im November in Andermatt durchzuführen, aber es ist besser, noch etwas abzuwarten.»

Mikel Dolci möchte mit der Green Fashion Week als erste internationale Modeschau die neue Saison einläuten und lässt nicht locker. Deshalb hat man bei GD Major entschieden, den Auftakt zur Andermatter Modeschau kurzerhand in die Heimat-Metropole Mailand zu verlegen. «Der Event findet vom 28. zum 29. November in verschiedenen Lokalitäten statt, unter anderem im Yard Hotel, einem sehr trendigen Hotel in Mailand», sagt Mikel Dolci. Weitere Stationen sind die TV-Studios in Cologno Monzese sowie die Terrazza Duomo 21 gleich neben dem Mailänder Dom. «Wir können leider die Öffentlichkeit nicht einladen, aber Journalisten, Designer und Models werden vor Ort sein.» Mikel Dolci will vorwärts schauen und sagt: «Wir werden es tun. Natürlich werden alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten.»

Für den Unternehmer ist klar: «Wir können nicht aufhören, tätig zu sein, wir müssen weiterhin innovativ unterwegs bleiben für unseren Planeten.» Man will sich beim grünen Modelabel für die Zukunft und die Gesundheit einsetzen. Es sei keine einfache Zeit für die Designer und Models weltweit. «Wir unterstützen unsere nachhaltigen Partner, soweit wir können, sie stehen nicht alleine da.»

Die rote Zone über Mailand

Über Mailand wurde die rote Corona-Zone verhängt – mit strikten Regeln. «Man kann sich nicht frei zwischen den Städten und Häusern bewegen, sondern nur mit gewichtigen Gründen.» Mikel Dolci hofft aber, dass Mailand bald den Übergang in die orange Zone schafft. «Auch wenn wir in der roten Zone bleiben, können wir den Event trotzdem durchführen, weil alles digital abgewickelt wird.»

Doch auch der «analoge Event» in Andermatt soll nicht ins Wasser fallen. «Wir sind bereit, alles neu zu organisieren.» Die zuständigen Partner-Institutionen in Andermatt haben Mikel Dolci bereits verschiedene Daten für eine Durchführung im kommenden Jahr angeboten. «Wir hoffen sehr, dass der Event im April oder Mai in Andermatt stattfinden kann.»