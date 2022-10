Politik Grüne Uri halten Energie-Strategie für ungenügend Den Grünen geht die Urner Regierung zu wenig weit in der Gesamtenergiestrategie. Die Kantonalpartei führt einige weitere Lösungsansätze ins Feld.

«Der Kanton Uri will einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten», so lautet das Ziel der Urner Regierung in der aktualisierten Gesamtenergiestrategie. Nun haben sich die Grünen Uri mit dieser Vorlage auseinandergesetzt. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, wird die «grundsätzliche Stossrichtung» begrüsst. «Die Zielsetzung genügt aber nicht, um die Überhitzung des Klimas rechtzeitig zu stoppen», bemängelt die Kantonalpartei.

27 Prozent weniger fossile Energieträger möchte die Regierung bis 2030 verbrauchen, für die Grünen müssten es aber mindestens 50 Prozent sein, um bis 2050 die vereinbarten Ziele erreichen zu können. «Entsprechend stärker müssen die neuen erneuerbaren Energiequellen Sonne und Wind genutzt werden.» Potenzial sei vorhanden. «Damit dieses genutzt werden kann, ist eine kantonale Solarenergiegesellschaft zu gründen, die das nötige Kapital aufbringen kann, um auf bestehenden Gebäuden Dächer zu mieten und FV-Anlagen zu installieren», schlagen die Grünen vor. «Die vom Regierungsrat beantragten drei FV-Anlagen Brickermatte, Werkhof und Motorfahrzeugkontrolle sind ein guter Start.»

Erhöhung der Staumauer unterstützt

Für die Windenergie sehen die Grünen weiteres Potenzial am Standort Gütsch, wo bereits vier Windräder drehen. Bei der Wasserkraft sind sie zurückhaltender: «Weitere Laufwasserkraftwerke, die nichts oder nur wenig zur Deckung der Winterstromlücke beitragen, machen hingegen wenig Sinn und widersprechen einem andern wichtigen Ziel, der Erhaltung der Biodiversität.» Das Schutz- und Nutzungskonzept erneuerbare Energien (Snee) dürfe nicht angetastet werden. Die Grünen unterstützen aber eine Erhöhung der Staumauer Göscheneralp, die vor allem helfen würde, Energie für den Winter zu speichern.

Die Grünen bedauern, dass die Gesamtenergiestrategie und die Klimastrategie nicht in einem einzigen Papier zusammengefasst werden. Eine forschere Gangart und klare Prioritäten seien nötig. «Wir erwarten vom Regierungsrat auch, dass er nun schnellstmöglich dem Landrat eine griffige Revision des kantonalen Energiegesetzes vorlegt», schreiben die Grünen. Von Seiten des Kantons brauche es eine grosse Anstrengung zum zwingenden Ersatz der vielen elektrischen Widerstandsheizungen. «Mit kantonalen Darlehen und/oder Bürgschaften sollte das Ziel unterstützt werden», schlägt die Partei vor. Umgesetzt werden sollen die sogenannten Mustervorschriften der Kantone.

Pendlerabzug senken

Völlig ungenügend sind in den Augen der Grünen Uri die vorgesehenen Massnahmen im Verkehrsbereich, der heute für rund 40 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Die Lösung liege in einer Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer, um SUV zukünftig massiv stärker zu belasten. Der Pendlerabzug soll begrenzt und nur noch für Wege abgezogen werden können, die zu Fuss, mit Velo oder ÖV zurückgelegt werden: «Nur Bewohnerinnen und Bewohner von Orten, die mit ÖV ungenügend erschlossen sind, sollen auch Motorfahrzeug-Kilometer abziehen können.»