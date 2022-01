KANTON URI Grüne empfehlen Dimitri Moretti zur Wahl als Landesstatthalter Für die Grünen Uri ist klar, dass gemäss Anciennitätsprinzip Urs Janett für das Landammannamt und Dimitri Moretti als Landesstatthalter an der Reihe sind.

Die Grünen Uri empfehlen Dimitri Moretti als Landesstatthalter (rechts) und Urs Janett als Landammann zur Wahl. Bild: PD

«Die Grünen Uri wollen das unschöne Spiel der bürgerlichen Parteien gegen den Kandidaten der SP für das Amt des Landesstatthalters nicht mitspielen, auch nicht mit umgekehrten Vorzeichen», schreiben die Grünen in einer Mitteilung. «Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti wurde genauso wie Urs Janett 2016 in den Regierungsrat gewählt, während die CVP-Regierungsräte Christian Arnold und Daniel Furrer erst 2020 ins Amt kamen.» Die übrigen Mitglieder des Regierungsrates waren bereits Landammann. Es sei für die Grünen deshalb klar, dass gemäss Anciennitätsprinzip nun der heutige Landesstatthalter Urs Janett für das Landammannamt und Dimitri Moretti als Landesstatthalter an der Reihe seien.

Lebenserfahrung als Richter von Vorteil

Bei der Ersatzwahl eines Richters für das Landgericht Uri, bei der nun nebst dem Kandidaten der SVP einer der FDP zur Verfügung steht, empfehlen die Grünen jenen der FDP, Thomas Ziegler, zu wählen. «Nach Meinung der Grünen ist für die Ausübung des Amtes einer Richterin oder eines Richters eine gewisse Lebenserfahrung von Vorteil», begründet die Partei ihre Empfehlung. (lur)