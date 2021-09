Abstimmungen Grüne Uri sagen Ja zu allen kantonalen Vorlagen Im Zentrum der Mitgliederversammlung der Grünen Uri stand die Parolenfassung für die Abstimmungen.

Den Grünen Uri ist es wichtig, dass die Jugend frühzeitig in die Politik einbezogen wird. Sie befürworten die Änderung von Kantonsverfassung und Gesetz zur Einführung von Stimmrecht 16, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Gerade die schwerwiegenden Entscheide zur Klimapolitik, die heute zu fällen seien, würden langfristige Folgen haben, die nicht korrigiert werden könnten. Es sei wichtig, dass die junge Generation bereits heute mitreden könne. In einem nächsten Schritt werde man zudem dafür sorgen müssen, dass der wachsende Anteil der ausländischen Bevölkerung schneller als heute in den politischen Entscheidprozess einbezogen werde.

Als sinnvoll erachten es die Mitglieder der Grünen Uri, wenn der Staat einen Beitrag zur Förderung der Kultur leistet. Vielleicht ermögliche die Schaffung eines Kulturförderungsgesetzes zukünftig noch etwas mehr davon. Die Grünen Uri beschlossen ein einstimmiges Ja. In Sachen Publikationsgesetz ist es den Grünen zudem wichtig, den digitalen Wandel zu berücksichten. Immer mehr werde es das Internet sein, das der amtlichen Kommunikation zwischen Behörden und Bevölkerung diene. «Diese Publikationsorgane bedürfen einer rechtlichen Grundlage, wie sie nun mit dem Publikationsgesetz geschaffen werden soll», heisst es in der Mitteilung. Die Mitglieder haben deshalb auch zu dieser kantonalen Vorlage einstimmig Ja gesagt.

Die Grünen Uri unterstützen beide eidgenössischen Vorlagen. Sie begrüssen, dass das veraltete Konzept der eingetragenen Partnerschaft durch die Ehe für alle abgelöst werden soll. Sie unterstützen eine höhere Besteuerung von Kapitaleinkommen, wie es die 99-Prozent-Initiative zur Entlastung der unteren Einkommen anstrebt. Der Vorstand hatte diese Parolen bereits vorgängig an die Mitgliederversammlung gefasst. (inf)