Landräte fordern, gegen Männerdomäne anzukämpfen Eine Gruppe von Landräten hat sich nach dem Wahlergebnis für die Urner Regierung und den Landrat zum Ziel gesetzt, dass Frauen bei künftigen Wahlen besser vertreten sein sollen.

Frauenanteil in Urner Behörden Behörde Frauen Männer Total Frauenanteil Regierung 0 7 7 0% Landrat 16 48 64 25% Gemeinderäte 39 86 125 31% Total 55 141 196 28%

«Parteien und Frauen sind nun gefordert!» Das schreibt eine Gruppe von Urner Landrätinnen und Landräten in einem Offenen Brief an die Kantonalparteien. Diese werden aufgefordert, jetzt Massnahmen zu ergreifen, um den Frauenanteil in der Politik zu erhöhen.

«Die Regierungsratswahlen vom 8. März 2020 gehen als schwarzer Tag in die politische Geschichts­schreibung des Kantons Uri ein», heisst es in der Mitteilung. Ab Juni 2020 wird der Urner Regierungsrat seit 1996 erstmals wieder ohne Frauenver­tretung amten. «Im Urner Kantonsparlament konnte mit 16 gewählten Frauen der bestehende Anteil von schwachen 25 Prozent gehalten werden.» Ein ähnliches Bild zeige die Bilanz der Frauen in den Gemein­de­­räten, wo laut der Gruppierung 31 Prozent der Sitze von Frauen besetzt sind.

Beim Wahlpodium vor den Regierungsratswahlen war keine einzige Frau vertreten. Dieses Bild soll der Vergangenheit angehören. Bild. Urs Hanhart (16. Februar 2020)

Die Gruppe von Urner Landrätinnen und Landräten fordert nun die Urner Parteien – aber auch die Urner Frauen selber – zum Handeln auf. «Die Parteien sollen einerseits aufzeigen, welche konkreten Massnahmen ergriffen werden, um bei den nächsten Gemeinde-, Landrats- oder Regierungsratswahlen mehr Frauen auf den Listen zu haben», so die eine Forderung. «Anderseits werden alle Urnerinnen aufgefordert, sich auch politisch auf Gemeinde- und Kantonsebene vermehrt zu engagieren.»

Den Initianten erscheine es wichtig, dass eine verstärkte öffentliche Diskussion sowie das aktive Bearbeiten dieses Themas jetzt in Angriff genommen werden, um bei den nächsten Wahlen zwischen Frauen und Männern ausgewogenere Listen zu präsentieren.

Unterzeichnet wurde der Offene Brief von folgenden Landratsmitgliedern: Karin Gaiser Aschwanden, Frieda Steffen, Verena Walker, Franz-Xaver Simmen, Claudia Schuler, Cornelia Gamma, Peter Tresch, Franz Christen, Marcel Bachmann und Oswald Ziegler.