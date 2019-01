Gurtnellen: Auf schneebedeckter Autobahn in die Leitplanke gefahren Am Dienstag, 8. Januar, kam es auf der Autobahn in Fahrtrichtung Nord zu einem Selbstunfall auf der schneebedeckten Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

Der Lenker blieb unverletzt - und kam mit dem Schrecken davon. Das Auto indes hat sichtlich Schaden genommen. (Bild: Kapo Uri)

Am Dienstag, 8. Januar, um zirka 13.15 Uhr, fuhr der Lenkers eines Autos mit italienischen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Gurtnellen in Fahrtrichtung Nord. Im Bereich der Galerie Güetli kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte in der Folge mit der rechtsseitigen Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 15'000 Franken, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. (pd/eca)

Aktuelle Polizeibilder: