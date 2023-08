Gurtnellen Brand in Einfamilienhaus fordert Todesopfer – handelt es sich dabei um die zuvor vermisste Person? Nach einem Brand in Gurtnellen ist in den Überresten des Hauses eine tote Person gefunden worden. Die Identität der Person und die Todesursache sind Gegenstand aktueller Ermittlungen der Polizei.

In Gurtnellen stand am Montagmorgen ein Haus in Vollbrand. Bild: Kantonspolizei Uri

Am Montagmorgen brannte in Gurtnellen ein Einfamilienhaus. Zwei Tage später ist nun klar: Im Feuer starb eine Person. Aufgefunden wurde die Leiche am Dienstagnachmittag, als die Kantonspolizei Uri Branduntersuchungen in den Überresten des Hauses durchführte. Das schreibt die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung.

Zunächst war man davon ausgegangen, dass beim Brand vom Montagmorgen niemand verletzt wurde. Zu dieser Zeit wurde jedoch bereits eine Person vermisst, zu welcher die Polizei keinen Kontakt herstellen konnte. Ob es sich dabei um das Todesopfer handelt, ist noch unklar. Die Abklärungen zur Identität der gefundenen toten Person und zur Todesursache erfolgen durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei des Kantons Uri sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich.

Die Meldung zum Brand des Einfamilienhauses war bei der Kantonspolizei am Montag kurz nach 6 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus bereits in Vollbrand.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Sachschadens sind weiterhin unklar. Im Einsatz standen der Rettungsdienst und die Kantonspolizei Uri, die Feuerwehren von Altdorf, Gurtnellen, Wassen und Silenen, ein Löschzug der SBB sowie das Amt für Umweltschutz. (mha/sig)