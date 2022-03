Gurtnellen Das war der Güdelmontag in Gurtnellen An dem sonnig schönen Tag suchen die Fasnächtler den Wintergeist. Dieser hat sich aber bereits verzogen.

8 Bilder 8 Bilder Angeführt wird der Fasching-Club Gurtnellen von Dirigent Beat Furger (links). Bild: Christian Tschümperlin (Gurtnellen, 28. Februar 2022)

Zackig trommeln, pauken und trompeten am Güdelmontag die Fasnächtler des Fasching-Clubs durch Gurtnellens Strassen. Los geht‘s um 14 Uhr an der Hauptstrasse oberhalb des Dorfes. Der Wintergeist hat sich zwar bereits am Morgen zurückgezogen, nur ab und zu bläst er an dem sonnig schönen Tag eine Bise ins Gesicht der bunten Schar. Angeführt wird die Truppe von Dirigent Beat Furger. Statt einer Katze trägt er eine Kiste auf dem Stab. Diese urkomische Kiste hat die Gurtneller Katzenmusik geschenkt bekommen am europäischen Kultur- und Brauchtumstreffen in Altstätten, St.Gallen, 2019.

Die Lamas sollen die Schafe beschützen

2020 feierte Gurtnellen sein 70-Jahr-Jubiläum. «Wir hatten ein riesiges Fest mit zirka 600 Fasnächtlern, kurz bevor Corona losging», sagt Furger. Es sind Einheimische und ehemalige Gurtneller gekommen. Viele vom Vorstand stehen im Lama-Gewand da. Das Motto lautet «Auf der Alp», «Wir sind vom Herdenschutz», so Furger. In Gurtnellen gäbe es bereits ein, zwei Bauern, die Lamas zum Schutz von Schafherden einsetzten.

«Bei uns ist immer jeder willkommen», betont Sandra Dittli, Präsidentin der Katzenmusik Gurtnellen. Und sie berichtet, dass noch immer ein Gründungsmitglied aktiv ist an der Fasnacht, im Alter von 92 Jahren! Die Abschlussparty am Güdelmontag findet im Restaurant Sternen statt, wo es auch das Narrenblatt Blöck zu kaufen gibt. Gefeiert wird darin unter anderem der Auftritt von Everisto Triulzi oder wie er dort heisst Ewi T., der die Gemeinde Gurtnellen im Februar 2021 in der SRF-Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» präsentieren durfte. «Di wohner mechtet ihm nachträglich härzlich gratulierä, de Gurtnällä het nu nit mängisch so im TV chennä brillierä», heisst es da auf Seite 2 von 22. Oder zum Cäcilienverein steht: «Für die hohen Töne haben wir genug Frauen, aber für die tiefen keine Männer sich in den Chor trauen.» Am Dienstag findet in Gurtnellen noch das Austrommeln mit Spaghettiplausch statt.